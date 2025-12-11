+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Fiorentina vs. Dinamo Kiev, Conference League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Fiorentina y Dinamo Kiev se enfrentan en la quinta jornada de la fase de grupos de la Conference League: aquí te decimos dónde seguir el partido en TV y en streaming.

La Fiorentina busca redimirse en el escenario de la Conference League después del clamoroso descalabro en el campeonato contra el Sassuolo que obliga a la viola al último puesto en la clasificación.

En la quinta jornada de la fase de grupos del tercer torneo continental por orden de importancia, la viola recibe a los ucranianos del Dinamo Kiev.

Cómo ver Fioretina vs Dinamo Kiev, Conference League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3, M+ Liga de Campeones 12, mientras que en México se puede seguir por Disney+

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+

Mira en streaming en NordVPNMira aquí

Cómo mirar en cualquier lugar con una VPN 

Si te encuentras en el extranjero, puedes utilizar una red privada virtual (VPN) para ver partidos como Fiorentina-Dinamo Kiev con tu servicio de streaming, en este caso Sky o NOW. Una VPN, como NordVPN, permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de qué VPN utilizar, consulta la guía de GOAL a las mejores VPN para el streaming deportivo.

Fiorentina-Dinamo Kiev: hora de inicio

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Artemio Franchi.

  • México:11:45 horas
  • Argentina:14:45 horas
  • Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Alineaciones oficiales Fiorentina-Dinamo Kiev

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Kean. All. Vanoli.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak; Pikhalonok, Mykhailenko, Shaparenko; Voloshyn, Guerrero, Kabalev. All. Kostiuk.

Forma

FIO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

DKV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Tras ganar sus dos primeros partidos oficiales contra el Sigma Olomouc y el Rapid de Viena, la Fiorentina sufrió dos derrotas consecutivas contra el Mainz y el AEK de Atenas.

El Dinamo de Kiev, por su parte, suma tres puntos gracias a su victoria por 6-0 contra el Zrinjski Mostar y tres derrotas contra el Crystal Palace, el Samsunspor y el Omonia.

Enfrentamientos directos

FIO

Últimos partidos

DKV

1

Victoria

1

Empate

0

Victorias

3

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/2
Ambos equipos anotaron
1/2

El partido Fiorentina-Dinamo de Kiev será el séptimo encuentro oficial entre ambos equipos. La Fiorentina se encuentra actualmente invicta contra los ucranianos: sus enfrentamientos anteriores han terminado con tres victorias toscanas y otros tantos empates.

Clasificación

Después de cuatro jornadas de Conference League, la Fiorentina es 17ª (con 6 puntos) en plena zona playoff, mientras que el Dinamo Kiev, que tiene solo 3, ocupa el 27° puesto y en este momento estaría eliminada del torneo.

0