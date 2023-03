El Real Madrid de Álvaro Arbeloa tiene opciones de llegar a la Final Four de la UEFA Youth League

La UEFA Youth League 2022-2023 está llegando a la fase final y ya tan solo un puñado de equipos tienen opciones de llevarse el título continental más prestigioso a nivel juvenil en Europa.

Final Four de la UEFA Youth League 2022-2023: cuándo y dónde es, fecha, sedes, partidos, horarios y cómo funciona

La Final Four de la Youth League 2022-2023 se disputará, como viene siendo habitual, en el Colovray Stadium de Nyon (Suiza) los días 21 y 24 de abril de 2023.

Tanto los encuentros de semifinales como la gran final serán a partido único.

De momento ya conocemos a dos de los equipos que participarán en la Final Four de la UEFA Youth League: el Sporting de Portugal (el cual ha eliminado al Liverpool) y el Milan (el cual ha eliminado al Atlético de Madrid). Los otros dos equipos saldrán de los otros dos cuartos de final: AZ Alkmaar vs. Real Madrid y Borussia Dortmund vs. Hadjuk Split.

Semifinales de la UEFA Youth League 2022-2023

Fecha Partido 21 de abril de 2023 Sporting Portugal vs. AZ Alkmaar/Real Madrid 21 de abril de 2023 Milan vs. Borussia Dortmund/Hadjuk Split

Final de la UEFA Youth League 2022-2023

Fecha Partido 24 de abril de 2023 X vs. X