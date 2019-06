Filipe Luis: "¿El Barcelona? quiero sentarme con el Atlético"

El lateral da prioridad a su club actual antes de pensar en el mercado. Marcos Alonso, uno de los posible sustitutos

La reconstrucción del Atlético de Madrid está en proceso, y hay decisiones por tomar y otros nudos por deshacerse. En ocasiones, es solo cuestión del club, pero en otros casos los jugadores tienen mucho que decir. Es el caso de Filipe Luis, que está con su selección en pasando el tiempo, sin tomar una decisión final sobre lo que quiere hacer con su carrera.

Le han situado en el , pero él no van tan rápido, quiere esperar, pensar y decidir cuando todo ello haya ocurrido. Además, la preferencia no es de los azulgrana. "Muchas cosas pueden pasar al final de la . Yo prometí que no iba a negociar hasta el final y cuando acabe tengo que sentarme con el Atleti para ver que podemos hacer. Es el club que quiero y después se anunciará lo que se decida. Se viene un mes de julio completo", explicaba en Cope el jugador tras la contundente victoria de Brasil.

Es decir, lo primero es el Atlético y será esa oferta la primera en escuchar. En el mejor de los mundos posibles, seguirá en el Atlético, que es "el club que quiere", pero está por ver cuál es la oferta del club y si es suficiente para mantenerse en el club o elige otros nuevos retos profesionales.

En el caso de que no continúe, los rojiblancos tendrán que buscar un recambio a la altura, porque además se fue Lucas Hernández, que bien podría haber sido su sucesor en esa plaza en lo venidero. Hay varios nombres en la mesa, pero uno de los que más suenan es Marcos Alonso. El del lleva varias temporadas formidables, y cuenta 'The Telegraph' que el Atlético sigue interesado y que a él le gusta la idea de marcharse. Pero es especialmente complicado si se piensa que los 'blues' ahora mismo no pueden fichar jugadores por una sanción de la FIFA. Si eso se revierte, el mercado cambia, pero la dificultad actual es evidente.