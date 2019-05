FIFA confirma que el Mundial 2022 se jugará con 32 selecciones

El Mundial de 48 participantes tendrá que esperar. La FIFA comunicó que la Copa del Mundo del 2022, a realizarse en por primera vez en la historia, no será en la que se lleve a cabo dicho experimento debido a la premura de los tiempos. Por ahora seguirán siendo 32.

"Tras un proceso de consulta exhaustivo e integral con la participación de todas las partes interesadas relevantes, se llegó a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, tal propuesta no podía hacerse ahora", detalló el órgano rector en su página web.

La idea de los 48 surgió de parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que quería ampliar el cupo actual a 16 lugares más.

FIFA World Cup ™ to be played with 32 teams

