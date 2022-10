Repasamos los movimientos que ha realizado hasta el momento el conjunto rojiblanco para la temporada 2022-2023.

El Atlético de Madrid afronta el mercado de fichajes de verano de cara a la temporada 2022/2023 con varios puestos a reforzar tras los altibajos vividos en la campaña pasada, pese a que el conjunto rojiblanco acabó tercero y llegó hasta cuartos de final de la Champions.

Con hasta diez jugadores regresando al equipo tras un año cedidos, los 'colchoneros' tienen mucho trabajo por delante pero antes de acometer las llegadas de nuevo jugadores deberán aligerar la plantilla.

Fichajes Atlético Madrid 2022/2023: rumores, noticias, altas y bajas

El Tottenham sigue a Oblak

Hugo Lloris ha sido un gran portero para el Tottenham, pero ahora está llegando a las últimas etapas de su carrera, y es posible que el club recurra a un portero estrella como Jan Oblak el próximo verano.

"The Athletic" afirma que el portero del Atlético está siendo seguido por los Spurs, aunque su alto salario puede disuadir el interés del norte de Londres.

Douglas Luiz, el último en sonar para el Atleti

Según al "Daily Mail", el conjunto colchonero se ha interesado en el fichaje del centrocampista brasileño del Aston Villa. Sin embargo, "Relevo" asegura que ha sondeado al futbolista para ficharlo el próximo verano si acaba contrato y no renueva con el club de la Premier.

Reguilón llega cedido por el Tottenham

A rey muerto, rey puesto. Y eso es lo que ha hecho el Atlético de Madrid tras la marcha de Renan Lodi. El conjunto colchonero ha incorporado en calidad de cedido a Sergio Reguilón procedente del Tottenham hasta el final de temporada. Reguilón no entraba en los planes de Antonio Conte en el arranque de temporada y Simeone veía con buenos ojos su llegada.

Lodi renueva y se marcha cedido

El Atlético de Madrid ha comunicado de manera oficial que Renan Lodi se marcha cedido hasta final de temporada al Nottingham Forest. Eso sí, el jugador brasileño ha renovado con el cuadro rojiblanco hasta el 30 de junio de 2026.

El cuadro inglés pagará al Atlético 5 millones de euros por la cesión y dispondrá de una opción de compra de 30 millones de euros.

Simeone la abre la puerta a Reguilón

El entrenador argentino ha sido cuestionado por el lateral del Tottenham y sobre el hecho de que algunos aficionado habían mostrado rechazo a su fichaje debido a su pasado madridista. "Juanfran y Filipe Luis también pasaron por el Real Madrid y ahora son historia del club (Atlético de Madrid)".

El Atlético anda tras Lovro Majer

Según informa "L'Equipe", el conjunto colchonero se ha interesado por este centrocampista internacional croata de 24 años, que juega en el Rennes. El jugador acaba contrato en 2026 y según el citado periódico, ambos clubes han abierto conversaciones. No obstante, fuentes del Atlético de Madrid han desmentido a GOAL este fichaje.

El Chelsea ofreció 40 millones de € por Llorente

"As" informa que el conjunto inglés ofreció 40 millones de € al Atlético de Madrid por el "14" rojiblanco. Sin embargo, desde la entidad colchonera habrían rechazado la propuesta por lo importante que es para el Cholo Simeone.

El United, a la desesperada por Cunha y Joao Félix

"Marca" informa que emisarios del club inglés se encuentran en Madrid para tratar de fichar al "7" rojiblanco, pero se toparon con la negativa de la entidad que preside Enrique Cerezo. Además, desde Inglaterra han relacionado también al brasileño como un futurible fichaje en la delantera por si se acaba marchando Cristiano Ronaldo.

Wass deja el Atleti por motivos personales

A apenas unas horas para que comience LaLiga, Daniel Wass ha decidido marcharse del Atlético de Madrid y está poniendo rumbo a su país de origen, Dinamarca, para fichar por el Brondby, que le ofrece un contrato garantizado de tres temporadas. Wass, fichado en su día del Valencia CF por el Atleti, pone punto y final así a su etapa española. El danés, que era un jugador apreciado por el club y por el vestuario, llevaba tiempo sopesando la posibilidad de salir de la disciplina del club colchonero y ahora ha llegado una oferta que considera buena y está dispuesto a aceptarla. La salida de Wass no obedece a motivos deportivos o económicos, sino al deseo personal del jugador y a cuestiones relacionadas con su ámbito familiar. En el club se sabía, el jugador trasladó su voluntad y el Atlético le ha ayudado a encontrar la mejor salida para las partes.

Camello se va cedido al Rayo

Cerezo habló de Cristiano

El presidente del Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo, se refirió a los rumores sobre la posible llegada del delantero portugués, que hoy se ha reunido con el Manchester United: "No sé quien se ha inventado la historia de Cristiano Ronaldo, pero es prácticamente imposible que venga al Atlético de Madrid".

Nahuel Molina ya está en Madrid

El lateral derecho argentino aterrizó a primera hora de la tarde de este lunes para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Tal y como dijo el propio futbolista a su llegada al aeropuerto de Barajas, pasará la revisión médica antes del firmar el contrato que le convertirá en nuevo jugador rojiblanco: "Estoy muy contento y a esperar la revisión médica para ser nuevo jugador del Atleti".

Saúl y Morata tienen mercado en Italia

Según informa 'Sky Italia', la Roma y la Juventus están interesados en hacerse con los servicios de ambos futbolistas del Atlético de Madrid. El equipo de Simeone necesita aligerar la plantilla y están dispuestos a escuchar ofertas por un gran número de jugadores de la plantilla.

Lodi, Lemar y Mario Hermoso, en la rampa de salida

Según informa 'MARCA', el Atlético de Madrid tiene un buen atasco en la operación salida aunque espera que pueda solucionarse el futuro de algunos jugadores que tienen poco hueco a día de hoy. Es el caso de Mario Hermoso, último central de la rotación, Renan Lodi, el cual tiene a Reinildo y Carrasco por delante, y Lemar, el cual, pese a haber renovado, podría salir si llega una buena oferta.

Vitolo se marcha cedido a la UD Las Palmas

El canario regresa al equipo que le vio crecer. Jugará a préstamo en el conjunto insular hasta el 30 de junio de 2023. En principio, el Atlético de Madrid ha acordado un reparto en el pago de la ficha al futbolista.

Oblak renueva hasta 2025

Según informa la 'Cadena SER', el Atlético de Madrid ha cerrado la renovación de Jan Oblak hasta junio de 2025. La continuidad del portero y segundo capitán del club era prioritaria para el Atlético y para Simeone.

Acuerdo cerrado por Nahuel Molina

Según informa 'Relevo', Miguel Ángel Gil Marín cerró anoche el fichaje del lateral derecho argentino Nahuel Molina. Se hará oficial cuando el Atlético pueda encajar su fichaje económicamente. Llega procedente del Udinese y tiene 24 años. El Atlético podría pagar una cantidad cercana a los 15 millones.

El Atleti ve inviable fichar a Cristiano Ronaldo

Según "Marca", el Atleti tiene sobre la mesa la opción de fichar a Cristiano Ronaldo, que ha sido ofrecido por su agente, Jorge Mendes. Sin embargo, la complicada situación económica de los colchoneros provoca que no puedan llevar a cabo una operación de estas características

Lino, presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid

El extremo brasileño ha sido presentado en compañía de dos leyendas rojiblancas, Luis Pereira y el 'Cacho' Heredia. Lino ha prometido mucho trabajo para convencer a Simeone. Lino, procedente del Gil Vicente portugués, se ha mostrado "muy feliz" por la "gran oportunidad" que supone unirse a las filas del club colchonero. Lino lucirá el número 16 en el primer equipo rojiblanco.

Saúl: "Estoy muy ilusionado de volver a casa"

El centrocampista, luego de una temporada cedido al Chelsea, repasó varios temas de actualidad en el sitio oficial del club colchonero.

La vuelta al Atlético: "Sinceramente, me encuentro muy bien, con muchas ganas, muy ilusionado de volver a casa y mentalmente a tope. Tengo muchas ganas de ver a mis compañeros, de ver al míster y volver a trabajar a sus órdenes. Estoy deseando que llegue el domingo y reencontrarme con todos".

Su experiencia en la Premier: "A pesar de que no he contado con los minutos deseados, creo que ha sido una buena experiencia para mí salir en un momento en el que mentalmente no me encontraba bien. He podido resetear, aprender de una nueva cultura, llevar una nueva vida, conocer un nuevo club, aficionados. Sólo puedo estar agradecido con toda la gente del Chelsea por la confianza y a mis compañeros por hacerme el año muy llevadero y ayudarme, y al Atleti por haberlo facilitado. Creo que esta temporada me ha servido para mejorar en muchos aspectos, he aprendido mucho y eso me va a venir muy bien para esta nueva temporada".

El reencuentro con viejos conocidos: "Estoy deseando ver a todos, al cuerpo técnico, fisios, utilleros, jardineros, a la gente de seguridad, al delegados, a todos. Tengo muchas ganas de verlos a todos, porque los he echado de menos. He venido incluso tres o cuatro días antes a Madrid porque estoy deseando empezar, volver al trabajo del día a día".

Morata quiere quedarse en el Atleti

Álvaro Morata tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid, sabe que es año de Mundial y aunque sabe del interés de varios clubes en hacerse con sus servicios, cree que lo mejor para su futuro es quedarse para jugar esta temporada en el Metropolitano. Pese a que la Juventus no tira la toalla por el internacional español y a que algunos clubes ingleses han preguntado al Atlético por su situación, GOAL puede confirmar que el deseo de Morata pasa por quedarse en Madrid.

Witsel ya es jugador del Atlético

El Atlético se despide de Vrsaljko

Oferta por Grbic

El guardameta croata, de 26 años, regresará en la pretemporada al conjunto rojiblancos después de su año cedido en el Lille, donde fue perdiendo peso con el paso de los meses y según publica "As" el Espanyol estaría interesado en hacerse con sus servicios después del adiós de Diego López, algo que el portero vería con muy buenos ojos.

Acuerdo con Felipe

El Atlético y el central brasileño habrían pactado la ampliación del contrato del defensor por una temporada más con opción a otra en función de los partidos que dispute durante la temporada según apunta "TNT Sports Brasil". Felipe finalizaba su vinculación como rojiblanco el próximo 30 de junio.

El Atlético, atento a Bellerín

Según pudo saber Goal, el club rojiblanco se ha puesto en contacto con el jugador con el fin de reforzar el lateral derecho. Sin embargo, prefiere regresar al Betis. Aquí la noticia al completo.

El Lens pone precio por Clauss

El lateral derecho del Lens es uno de los favoritos para reforzar el carriel diestro en este mercado de fichajes. Tiene 29 años y acaba contrato la próxima temporada. Es internacional con la selección francesa, ha entrado en el equipo ideal de la Ligue 1 y el Lens lo ha tasado en 12 millones de euros. El Chelsea también está interesado en su fichaje. Mira toda la información aquí.

Vrsaljko, a un paso de irse a Grecia

El defensor croata acaba contrato en los próximos días y no parece estar dispuesto a renovar con el Atlético de Madrid y tal y como informa "Relevo" ya habría tomado la decisión de dejar el equipo a sus 30 años. Su destino estaría en el Olympiacos, con el que estaría muy cerca de llegar a un acuerdo. De esta forma, se marcharía del conjunto rojiblanco el único lateral derecho de la plantilla, siendo Marcos Llorente y Wass las soluciones a falta de fichajes.

El Atleti trabaja en renovar a Oblak

Los rojiblancos tienen trabajo en el mercado. Además de reforzar el equipo en varias posiciones, siempre con la regla de que hay que vender antes de fichar, el Atlético afronta un verano en el debe afrontar renovaciones si no quiere ver cómo e solo un año se le acaba el contrato a algunos de sus jugadores importantes. Este es el caso de Jan Oblak. Según "Marca", la secretaría técnica ya trabaja en la ampliación de contrato del guardameta esloveno, que de ninguna manera se planeta salir del equipo en este mercado.

Sitúan a Witsel muy cerca del Atlético de Madrid

"RTBF" asegura desde Bélgica que el centrocampista está a punto de convertirse nuevo jugador rojiblanco como agente libre tras acabar contrato con el Borussia Dortmund el 30 de junio. Según cuenta, Simeone ha tenido una conversación con él para convencerle. El Olympique de Marsella también le pretende.

Altas y bajas del Atlético Madrid 2022-2023: tabla con todos los fichajes

ALTAS BAJAS RUMORES ALTAS RUMORES BAJAS Samuel Lino (Gil Vicente) Héctor Herrera (Houston Dynamo FC) Carlos Soler (Valencia) Renan Lodi Nehuén Pérez (Udinese)* Luis Suárez (Libre) Jonathan Clauss (Lens) Álvaro Morata Álvaro Morata (Juventus)* Benjamin Lecomte (Mónaco)* Emerson Royal (Tottenham) Saúl Ñíguez Vitolo (Getafe)* Daniel Wass (Brondby) Witsel Thomas Lemar Manu Sánchez (Osasuna)* Samuel Lino (Valencia) Bellerín (Arsenal) Matheus Cunha Ivo Grbic (Lille)* Maffeo (Mallorca) Marcos Paulo (FC Famalicão)* Sekou Mara (Girondins de Burdeos) Santiago Arias (Granada)* Lovro Majer (Rennes) Rodrigo Riquelme (CD Mirandés)* Víctor Mollejo (Tenerife)* Saúl Ñíguez (Chelsea)*

*Vuelven tras cesión.

