El austríaco estará fuera de combate para todo lo que resta de la temporada y en el Bernabéu ya buscan soluciones.

David Alaba se convirtió el domingo 17 de diciembre en el tercer jugador del Real Madrid en romperse los ligamentos cruzados durante la actual temporada.

Primero fueron Thibaut Courtois y Eder Militao. El portero belga sufrió esa lesión antes del debut liguero contra el Athletic Club de Bilbao. El defensa brasileño se rompió precisamente en ese partido ante los Leones.

Ahora llegó el triste turno de ver a Alaba lastimarse de gravedad. En el duelo ante el Villarreal de la Jornada 17 de LaLiga, el ex del Bayern Munich cayó al piso promediando la primera parte y no pudo marcharse por sus propios medios del césped. Luego del encuentro se confirmó que se había roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y que tendría que pasar por quirófano.

Así las cosas, sin Militao ni Alaba, Ancelotti dispone ahora mismo de solamente dos centrales naturales en la plantilla del primer equipo. Ellos son Antonio Rudiger y Nacho Fernández. Más allá del nivel del alemán y del español, lo cierto es que no parece suficiente solo dos futbolistas para afrontar todo lo que tiene por delante el Madrid de aquí al final de temporada.

El conjunto capitalino peleará hasta el final de LaLiga por el título, está en 16avos de final de la Copa del Rey (Arandina, su rival), disputará la Supercopa de España en Arabia Saudí el próximo mes de enero y está en octavos de final de la Champions League, donde se medirá al RB Leipzig entre febrero y marzo por los octavos de final.

Así pues, es evidente que el Real Madrid deberá acudir al mercado de invierno para conseguir un defensa central que pueda ayudar a Ancelotti a armar el rompecabezas.

Fichaje del Real Madrid en enero para reemplazar a David Alaba: ¿qué se central se busca en el mercado de invierno?

Cabe recordar que el Madrid no consideró necesario sustituir a Militao a principios de temporada y dejó salir, cedido, a Rafa Marín, un central de garantías que la campaña pasada rindió a un alto nivel en el Castilla con Raúl González.

Con Marvel también lesionado, es difícil pensar que la solución al 'problema central' esté en casa. Es cierto que Tchouaméni y Ferland Mendy podrían ocupar esa demarcación. Incluso Dani Carvajal también ha jugado alguna vez de central. Pero no es el puesto natural de ninguno de los tres, con el riesgo que ello conlleva.

Como es habitual, el Madrid no tenía pensado acudir al mercado de invierno para reforzar la plantilla. Pero esta vez no parece haber más remedio que ir a por un futbolista en enero. Eso sí, habrá que ver si el club elige un fichaje de alto nivel, al coste que sea, o si opta por un central de perfil bajo que llegue cedido, traspasado a bajo coste o incluso gratis para los meses de competición que restan. De momento, no han trascendido nombres rutilantes.

De hecho, según informaba el lunes 18 de diciembre el diario "AS", la entidad tiene muy vigilado a Gonçalo Inàcio, central de 22 años del Sporting de Portugal e internacional portugués, pero no es la única opción. Un compatriota suyo, Antonio Silva, la nueva perla de 20 años del Benfica, y Giorgio Scalvini, el futuro de la azzurra tras emerger con apenas 20 años en el Atalanta.

El mismo diario habla de un monitoreo al internacional ecuatoriano Willian Pacho (21 años, 1,87 metros), que también es zurdo y está destacando en Eintracht Frankfurt de la Bundesliga.