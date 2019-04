Fernando Castro: "Me voy tranquilo de América

Luego de la derrota en el clásico ante Cali, la junta directiva del equipo rojo despidió al Pecoso.

Luego de que la Junta Directiva de América tomara la decisión de despedirlo, Fernando Castro habló de su salida del equipo escarlata, de lo que vivió durante esta etapa en el club vallecaucano y de lo que pudo haber pasado para que su salida se diera a pesar de estar en el grupo de los ocho primeros.

“Me voy tranquilo de América. No tengo ninguna queja de algún muchacho. Todo lo contrario, siempre trabajé con futbolistas serios”, apuntó en diálogo con Caracol Radio. El Pecoso también se refirió a uno de los aspectos que, para él, cambiaron mucho el rumbo del equipo.

“Se me lesiona Bejarano y este muchacho que lo reemplaza no estaba a la altura. No le puedo echar la culpa, pero hace tres partidos que no ganamos y él no pudo responder como se necesitaba”, añadió.

En cuanto a la directiva roja, Castro fue muy claro. “Hay un españolete que le habla a don Tulio y demás que traerán a alguien que le guste a ese señor. Eso sí, un equipo que cambia de DT cada seis meses no rinde”, concluyó