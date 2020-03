Felipe Melo: "No jugaría nunca en River: no soy gallina"

El experimentado mediocampista brasileño volvió a remarcar su amor por Boca y dejó en claro que no vestiría jamás la camiseta del Millonario.

Inter, , , , , , , Flamengo, Cruzeiro, Gremio y, su club actual, Palmeiras. Todas esas camisetas vistió Felipe Melo a lo largo de su extensa carrera. Sin embargo, se enamoró desde pequeño de Boca Juniors y hoy, a los 36 años, no tiene reparo alguno de expresarlo públicamente, al igual que su rechazo hacia el eterno rival, River.

"No jugaría nunca en River, no soy Gallina. Esto es por pasión, no solo por plata", señaló el experimentado mediocampista central, en declaraciones a TyC Sports, y continuó: "Si me llama cualquier club de San Pablo, tampoco iría, porque amo a Palmeiras. Igual ninguno me quiere y tampoco River".

En la misma línea, el brasileño contó que tiene una camiseta del Xeneize que le regaló su excompañero Fernando Tobio y explicó cómo nació ese amor por el equipo argentino: "Esto viene desde chico. Hace un tiempo hablé de esto y en recibí críticas. Me gusta Boca cuando veo el campeonato argentino, pero en la Libertadores soy de Palmeiras".

También, hubo elogios para un exjugador y símbolo de Boca: Rolando Schiavi. "Cambié palabras en Twitter con él, que pegaba unas patadas increíbles. Me encantaba, porque vestía la camiseta con el alma. Esos son los jugadores que me gustan. Tienen carácter y hacen de todo para ganar", señaló.

