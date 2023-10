Fede Valverde, sobre el poco protagonismo de Luka Modric: "Nunca ha puesto una mala cara"

El mediocampista uruguayo compareció junto a Carlo Ancelotti en la previa del duelo ante el Napoli.

Fede Valverde ha comparecido ante la prensa este lunes, en la previa del partido de Champions League que el Real Madrid tendrá que disputar el martes en el estadio Diego Armando Maradona ante el Napoli.

El mediocampista uruguayo elogió a Luka Modric y dijo que el futbolista croata "nunca ha puesto una mala cara" pese a no tener los minutos que tenía la temporada pasada.

Además, dijo que ser capitán del Real Madrid es uno de sus objetivos. "Es un sueño desde que llegué. Ser esa imagen y ese ejemplo para mucha gente en el mundo", señaló.

Minutos después, Ancelotti fue consultado sobre ese asunto, a lo que contestó: "Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que en el pasado. Jugó el primer partido de Champions y el derbi. No ha jugado simplemente porque la competencia es muy alta y puede pasar que alguno se quede en el banquillo. No tenemos ningún problema. Le tengo un gran respeto como jugador y como persona, pero a veces tengo que tomar decisiones que cuestan mucho, a todos, y también a mí".

Declaraciones de Fede Valverde

¿Es la capitanía del Madrid uno de tus objetivos?: "Sí, obviamente. Es un sueño desde que llegué. Ser esa imagen y ese ejemplo para mucha gente en el mundo. Ser ese espejo del que ahora son Carvajal, Luka... Lo he sido en Uruguay y ha sido una de las sensaciones más bonitas de mi vida"

¿Tiene el mejor centro del campo del mundo?: "Es una pregunta picante. Son jugadores que cada uno tienes sus cualidades. Cada uno intenta dar lo mejor y eso nos hace seguir creciendo como futbolista. Al que le toca siempre va a dar el máximo, una competición muy sana que hace crecer al club. No te voy a decir que es invencible, porque nadie lo es, pero si muy difícil"

Bellingham: "Creo que las figuras mundiales, los futbolistas que están destinados a marcar una época, tienen las caracteristicas que tiene Jude. Es muy joven, pero lleva mucho año en la élite. En el día a día es un futbolista muy maduro, hay que destacarlo. Sabemos lo futbolista que es y como persona también es especial. La cabeza muy bien amueblada, seguro que el circulo que le rodea es muy bueno. Seguramente pueda llegar a ser el capitán del equipo".

Debilidades del nuevo sistema: "No me está costando adaptarme, me siendo mejor que nunca. Cuando estás acostumbrado tantos años a una formación (4-3-3) pues te tienes que adaptar cuando cambian de sistema de juego. En los personal, creo que estoy haciendo bien las cosas. Sigo aprendiendo... y aunque a veces cuesta, pues tenemos que seguir mejorando. Es parte del fútbol y tengo que seguir aprendiendo del entrenador"

Centro del campo del Real Madrid: "Desde el primer día que llegué para mí fue un medio campo increíble. Cuando yo llegué también estaban Casemiro e Isco con Toni y Luka. El mejor centro del campo del mundo. He intentado aprender de cada uno. En el día a día intentas escucharlos, mirarlos... Tuve la oportunidad de vivirlo con Casemiro, que me ha alimentado de muchos valores que me hicieron madurar mucho. Es difícil jugar acá. Están los mejores jugadores del mundo aquí. Tengo que disfrutarlo y valorar y demostrar a los jóvenes lo mismo que me mostraron a mí al llegar al Madrid"

Luka Modric: "Es el mismo de siempre. Modric es un referente en el vestuario desde el primer día que llegué. Ahora lo sigue siendo, aunque no tenga los minutos que necesite. Nunca ha puesto una mala cara. Es un guerrero, de los más competitivos que he visto en el mundo del fútbol. Es un ejemplo para todos, y sobre todo para nosotros los jóvenes que nos alimentamos de él. Hay que seguir aprendiendo de él hasta el último día que juegue fútbol y disfrutarlo"

Proceso de Valverde la pasada temporada: "En lo personal, no voy a recordarlo porque es un momento duro. No se lo deseo a nadie, pero son cosas de la vida, que te va poniendo obstáculos. Intenté centrarme en el fútbol, en el Mundial... y no fue cómo yo esperaba. La Copa del Rey fue un cierre muy lindo que me ayudó a olvidar un poco todo lo que pasé. Maduré como persona y, aunque hay momentos que uno no espera, hay que salir adelante. Estar con la familia, que te dan ese plus para seguir confiando en la vida".

100 victorias en Liga: "Es muy importante seguir por la senda de la victoria contra un equipo histórico. Tenemos que seguir nuestro camino para irnos con la selección de la mejor forma posible".