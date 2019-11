Fede Valverde, el talismán de Zidane

La irrupción en el once del Real Madrid del centrocampista uruguayo ha traído consecuencias muy positivas para los blancos

Fede Valverde es una de las grandes revelaciones de la temporada para el . El mediocampista se ha asentado con un puesto en el once de Zinedine Zidane, sentando al vigente campeón del Balón de Oro, el croata Luka Modric.

Sus actuaciones están sorprendiendo a todos, hasta el punto de que el cuadro de la capital de no ha perdido esta temporada con el de Montevídeo sobre el terreno de juego.

El Eibar, primer gran partido de Eden Hazard con el Real Madrid

Tras jugar 25 encuentros en total la temporada pasada con la escuadra blanca, Valverde comenzó con incógnitas la temporada, la primera completa del técnico francés desde que regresara al Real Madrid.

Sin embargo, solo bastó un mes para que comenzara a hacerse con la titularidad en el centro del campo. Tras solo disputar 22 minutos en las 5 primeras jornadas de Liga, todo cambió en el partido ante el , en el que jugó 82 minutos y fue uno de los líderes de los blancos.

Courtois supera los 500 minutos sin recibir goles y va por el récord de Navas

Esta buena actuación ante los navarros llevó a que Zidane sorprendiera en el derbi ante el y alineara al internacional por . Con un 42'9% de sus duelos ganados ante los rojiblancos y casi un 86% de acierto en sus pases, Valverde demostró que era una realidad y que estaba en el Madrid para quedarse.

El duelo ante los rojiblancos fue el único encuentro en el que el equipo de Concha Espina no pudo conseguir la victoria. Sin embargo, Fede Valverde demostró que estaba más que preparado para jugar en la élite, al lado de los mejores.

Ante el , ya que los dos primeros duelos de la temporada en la Champions no participó, bien por lesión, bien por decisión técnica, volvió a destacar, dando su primera asistencia del curso y dando de nuevo un paso adelante.

Benzema se 'libera' de la sombra de Cristiano Ronaldo

Después de no ser titular en el duelo ante el , en el que el Real Madrid cayó derrotado, Valverde regresó al once en el choque decisivo ante el , en , donde con un 79'5% de acierto en los pases y con más de la mitad de sus duelos ganados, demostró que no tenía que moverse de la titularidad, que el once es su sitio.

En el choque ante el , el charrúa volvía de nuevo al once titular en el Campeonato Nacional de Liga, y con él en el campo, el cuadro blanco consiguió una goleada (5-0) ante un inoperante cuadro pepinero.

Ni siquiera, en el partido siguiente en la Liga Santander, Valverde jugó un solo minuto en el duelo ante el y eso se notó. Un empate a cero en el Bernabéu ante los verdiblancos que dejó muchas dudas en torno al equipo dirigido por Zidane.

Las estadísticas de Sergio Ramos como lanzador de penaltis en el Real Madrid y España

El artículo sigue a continuación

Una circunstancia que pronto solucionó. Ante el Galatasaray, en el inicio de la segunda vuelta de la fase de grupos de la Champions, Valverde fue de nuevo titular y el once merengue consiguió una goleada contudente, 6-0.

Por último, ante el fue definitivamente la explosión de un Valverde en racha. Un 81'8% de acierto en sus pases, por no decir que anotó el último gol del encuentro con la pierna derecha. Un lanzamiento imparable que no hizo más que confirmar el auge de un futbolista que se puede convertir en el centrocampista del futuro para el Real Madrid.