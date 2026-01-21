FC Barcelona vs. Real Oviedo, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Real Oviedo este domingo 25 de enero a las 16:15 horas en el estadio Camp Nou, por la vigésima primera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Real Oviedo de LaLiga 2025-26

Los Culés llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de la Real Sociedad en la fecha 20, a pesar del gol de Marcus Rashford. El equipo dirigido por Hansi Flick es líder en la clasificación con 49 puntos, solo uno por encima del Real Madrid en la lucha por el título.

Por su parte, los Carbayones cayeron por 2-3 frente a Osasuna en su más reciente partido de liga, aún con las anotaciones de Federico Viñas y Alberto Reina. El cuadro a cargo de Guillermo Almada es último en la tabla con 13 unidades, a siete de distancia de la zona de seguridad en la lucha por el no descenso.

Cómo ver FC Barcelona vs Real Oviedo, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Real Oviedo

Primera División - Primera División Spotify Camp Nou

El partido se disputa este domingo 25 de enero a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Camp Nou.

México: 09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Estados Unidos: 10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Barcelona contra Real Oviedo alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager H. Flick Alineación probable Suplentes Manager G. Almada

Noticias del FC Barcelona

Los Culés viene de un valioso triunfo de mitad de semana en la Champions League. Los Blaugranas vencieron por 4-2 a Slavia Praga en un marcador que debieron remontar, resultado que les permite aspirar al top 8 en la última fecha y con ello, a un boleto directo a la fase de octavos de final, evitando un par de partidos extras en el calendario, ambos de alta presión. Fermín López fue la figura con un doblete, junto a las anotaciones de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

Noticias del Real Oviedo

Los Carbayones sufrieron su primera derrota bajo el mando de Guillermo Almada, tras tres empates consecutivos. En el mercado suena el nombre de Hirving Lozano, mientras que el técnico uruguayo parece no contar con el histórico Santi Cazorla.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

