FC Barcelona vs. OH Leuven, Champions League Femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona femenino recibe a OH Leuven femenino este miércoles 12 de noviembre a las 18:45 horas (España) en el estadio Johan Cruyff, por la tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Champions League Femenina.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona femenino vs. OH Leuven femenino de la Champions League Femenina 2025-26

Las Culés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-0 a la Roma en la fecha dos, con goles de Esmee Brugts, Francisca Nazareth, Alexia Putellas y Caroline Graham Hansen. El equipo dirigido por Pere Romeu es líder en la clasificación con seis puntos.

Por su parte, el OHL derrotó por 2-1 a Twente en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Linde Anna Veefkind y Sára Pusztai. El cuadro a cargo de Arno van den Abbeel es séptimo en la tabla con cuatro unidades.

Cómo ver FC Barcelona femenino vs OH Leuven femenino, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Disney+ Sudamérica ESPN 3, Disney+ México TVC Deportes Estados Unidos ESPN Deportes, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de Disney+, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+ y Fubo Sports.

Hora de inicio de FC Barcelona vs OH Leuven

Liga de Campeones - Women's Champions League Estadi Johan Cruyff

El partido se disputa este miércoles 12 de noviembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Johan Cruyff.

México:11:45 horas

Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del FC Barcelona femenino

Las Culés se encuentran en la cima de LaLiga F, en la búsqueda de levantar el trofeo por séptima temporada consecutiva.

Noticias del OH Leuven femenino

El OHL es líder en la Superliga Femenina de Bélgica, donde están invictas tras siete partidos. El OH Leuven femenino suma dos títulos en las últimas tres temporadas.

Cómo llegan al partido

