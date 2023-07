REPORTES: FC Barcelona prestará a Julián Araujo a Las Palmas

Julián Araujo será cedido a Las Palmas para tomar experiencia en el futbol de España.

El futuro de Julián Araujo, a corto plazo, estará en Las Palmas de España. Reportes desde el Viejo Continente que pudo confirmar GOAL aseguran que el lateral derecho será cedido hasta el 30 de junio del 2024 para que pueda tomar experiencia en España para después volver a las filas del equipo de Xavi Hernández.

Pese a que había sido anunciado en la convocatoria del Barcelona para la gira por los Estados Unidos, finalmente Araujo no reportó, pasando unos días de vacaciones en la Ciudad de México para después integrarse al grueso de la plantilla en la isla de la Gran Canaria.

Julián, seleccionado nacional por México, estará cedido sin opción de compra, lo que significa que cuerpo técnico y directiva lo esperan con mayor rodaje y adaptación al futbol español, con un club sin reflectores para llegar con buena forma con los Culés.

Pese a haber sido vendido por LA Galaxy en la última ventana de transferencias, Araujo no pudo ser registrado con el equipo filial de Rafael Márquez, así como con el primer equipo por un error administrativo pues no pudo ser inscrito, situación que incluso llegó al TAS pero no fue favorable.