FC Barcelona femenino vs. Real Madrid femenino, Supercopa de España femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona femenino se enfrenta a Real Madrid femenino este sábado 24 de enero a las 19:00 horas en el estadio Castalia, por la final de la Supercopa de España femenina 2026.

Las Culés consiguieron su lugar en la final del certamen tras vencer por marcador de 3-1 a Athletic Club de Bilbao en las semifinales, con goles de Ona Batlle, Irene Paredes y Ewa Pajor, pero también con tarjeta roja para Kika.

Por su parte, las Merengues derrotaron por 3-1 a Atlético de Madrid en la ronda de las cuatro mejores, con anotaciones de Athenea del Castillo, Caroline Weir y Linda Caicedo.

El duelo por la Supercopa llega con el compromiso entre ambas escuadras por los cuartos de final de la Copa de la Reina a la vuelta de la esquina, ya que el cruce de copa está programado para disputarse el 5 de febrero.

El partido estará disponible en España a través de Teledeporte, La TVE 2, RTVE Play y TV3.

Por su parte, en México, Sudamérica y Estados Unidos no hay transmisión oficial para el compromiso, de manera que recomendamos NordVPN para poder seguirlo en vivo.

El partido se disputa este sábado 24 de enero a las 19:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Castalia.

México: 12:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas (tiempo del este)

Alexia Putellas habló en conferencia de prensa previo al juego por el título.

"Todos los títulos son especiales, pero nunca es suficiente. Tengo la suerte de levantar muchos títulos y de vivir esta etapa ganadora del club, aunque también he estado cuando no ganábamos tanto. No quiero anticiparme y hablar de título porque será un partido difícil y una final competida. Enfrente tendremos un gran rival, pero sabemos lo que tenemos que hacer para acercarnos a la victoria", expresó.

"Me dan igual los títulos que tenga el rival o nosotras. Enfocamos el partido de la misma manera. Es como sentimos que tenemos que respetar esta profesión, esta camiseta, este escudo. Vamos a salir como si no hubiéramos ganado ninguna. Es nuestra manera de ser y todas nos sentimos representadas así", agregó.

Las Merengues acaban de anunciar la renovación de Maëlle Lakrar con el club hasta el final de la temporada de 2028. La defensa francesa ha disputado 56 juegos con las Blancas, además de conseguir cinco goles, mientras que es una jugadora habitual con su selección y pieza clave en la zaga madridista.

