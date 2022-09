Favoritos y ridículos

Me cuesta escribir del Madrid. No me apetece casi nunca. Hace dos años me autocensuré porque algunas manadas de cafres me ponían a caldo en las redes y decidí, por pura comodidad personal, dejar de escribir del Madrid. Hoy me apetecía hacer una excepción. Verán, como más sabe el diablo por viejo que por diablo, cuando leí que las casas de apuestas volvían a dejar fuera al Madrid de los favoritos para ganar la Champions, no pude evitar esbozar una sonrisa mefistofélica. Pobre gente. No saben que quien olvida la historia se condena a repetirla. No saben que el 'imperio' es capaz de ganar su torneo fetiche jugando bien, mal o regular; con posesión o sin ella; con suerte o sin suerte; con rivales flojos o complicadísimos; con goles legales y con goles ilegales; con la mejor plantilla o con una que parece peor y demuestra ser mejor que todas. El orden de los factores no altera el producto: el Madrid casi siempre gana y siempre es favorito para ganar la Champions.

Primero, porque lo dice la historia. Segundo, porque el Madrid es un Carpanta insaciable que la ha ganado 14 veces y que desde el mismo instante que la gana, ya está pensando en cómo conseguir la siguiente. Y tercero, porque como dijo Valdano, el Madrid, tanto si la adoras como si le destestas, es el club más exigente del mundo, porque siempre quiere más. Anoche pasó un rato sentado en la silla del dentista, sufrió los embates del entusiasta Celtic y los animosos escoceces sacaron astillas del palo. Después, lo de siempre. Si no matas al Madrid, el Madrid se levanta y te mata él. Dicho y hecho. Sacó la garra, jugó de cine y enterró al Celtic con tanta suficiencia como brillantez. Insistir en que el Madrid no es un favorito para ganar esta Champions es ridículo. Domina como nadie el arte de sobrevivir cuando toca y el de matar cuando debe. Así de sencillo.

De propina, toca abordar el asunto de Vinicius. Cuando llegó apuntaba a un farol y mataba a una vieja. Era impreciso, alocado y no tenía ni freno, ni puntería. Se vio, se escribió y se contó. Nadie mintió. Sin embargo, el chico tuvo que aguantar una serie de mofas, befas y humillaciones que su trabajo no merecía. Fueron legión los que se rieron de Vinicius. Y aquí tienen a quien esto escribe, que estaba completamente seguro de que Vinicus estaba sobrevalorado, que era un producto más de la prensa madridista, que era una mentira y que el Madrid no podía depender de un jugador así. El tiempo ha pasado, Vinicius ha trabajado, ha evolucionado y me ha tapado la boca a base de bien. Hasta dejarme en ridículo. Imagino que como a muchos periodistas, como a cientos de entrenadores y a miles de aficionados. No sé si será el nuevo Pelé, si algún día será Balón de Oro o si es el mejor jugador del Real Madrid. Lo que sí hay que reconocer es que mientras algunos nos creíamos muy graciosos tirando porquería y haciendo 'gags' sobre Vinicius, él trabajó en silencio, mejoró y creció. Y aunque yo quiera que el Madrid pierda hasta el autobús y me ponga amarillo cuando hace esos bailecitos, la verdad es que Vinicius es ahora mismo uno de los mejores jugadores del mundo.

Rubén Uría