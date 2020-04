Fanáticos del Everton no verían mal fichar a Chucky Lozano

Dentro de los rumores sobre el destino de Chucky Lozano para la próxima temporada, una de las posibilidades que más fuerte se maneja es la llegada del de la Premier League. En buena medida gracias a que Carlo Ancelotti conoce al delantero mexicano, se menciona que lo solicitaría como refuerzo pensando en apuntalar la zona de ataque.

Llegar a los Toffees no parece misión sencilla para Hirving, debido a que el no parece dispuesto a dar su brazo a torcer, solicitando al menos 40 millones de euros para recuperar lo que invirtieron en el exPSV apenas en el mercado de verano.

Hasta el momento, todo son únicamente especulaciones. Sin embargo, distintas cuentas de fanáticos ingleses ya muestran su ilusión por hacerse con los servicios del Muñeco Diabólico. Sus condiciones son de sobra conocidas, avalando la posible llegada de un extremo encarador y con presencia en el área enemiga.

El presente del no es nada sencillo, pues el club no levanta ningún título desde 1995, cuando conquistaron la y la Community Shield. Mientras tanto el , su máximo rival histórico no deja de sumar copas a sus vitrinas.

Would be great to get him in, but I just don’t see much business happening, if any, whenever this window opens due to the financial strain & our need to stay within the rules.......& there’s zero sign of those rules changing, but even if they did I think Farhad will reign it in.