Extremos, la nueva posición saturada en la Selección mexicana

El combinado nacional ahora cuenta con opciones de sobra para cubrir cada banda en el ataque de cara a los próximos compromisos.

Por primera vez en mucho tiempo, la Selección mexicana tiene talento de sobra, aunque solamente en la posición de extremo. Distintos futbolistas que se desempeñan en dicha zona, ya sea por izquierda o derecha, levantan la mano para el cuadro titular de Gerardo Martino, pero el estratega deberá decantarse por dos principales.

La reciente Fecha FIFA de marzo provocó múltiples modificaciones en el esquema del Tata. Con las lesiones de Henry Martín, Alan Pulido y la ausencia de Raúl Jiménez, Martino optó por colocar como centro delantero a Chucky Lozano y desprenderlo de la banda derecha.

Sin embargo, todo indica que esa no será la constante en el Tricolor. Lozano, quien es el extremo titular del Napoli, sentenció tras el partido amistoso ante Costa Rica que no se siente cómodo como centro delantero, pero ante la ausencia de un futbolista en dicha posición, tuvo que aparecer en ese sector ante los ticos.

Por otra parte, Tecatito Corona, quien también se desempeña en la banda derecha con el Porto, fue el primer experimento de Martino. Al estar en un gran nivel, Jesús Manuel tuvo que cambiar de lado para aparecer como extremo por izquierda y jugar a perfil cambiado, situación que no desconoce el exjugador de Rayados de Monterrey.

Tal parece que los extremos titulares están más que confirmados con Corona y Lozano, pero en la banca podría quedarse mucho talento para el Tri. Diego Lainez, del Real Betis, se ha ganado a pulso la titularidad con los Verdiblancos, pero la experiencia y el momento de Lozano serían la clave para mantener al Chucky en el 11 inicial.

Aunado a estos nombres, los más jóvenes también parecen estar dispuestos a robarle el lugar a Corona o a Lozano. Con la selección Sub 23, Uriel Antuna y Alexis Vega, quienes pertenecen a Chivas, tuvieron un papel sumamente destacado en el Preolímpico de Concacaf para que México obtuviera su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Y por último, la incógnita de siempre: Carlos Vela. El atacante del LAFC se postuló recientemente para ser uno de los tres refuerzos del Tri para los JJ.OO., pero Martino fue enfático al señalar que, si está disponible para la Sub 23, también lo debe estar para la mayor. De esta manera, el cancunense parece no tener otra alternativa que regresar al combinado absoluto, pero de igual manera no sería al cuadro titular, situación que podría no agradarle del todo.

En en esquema de Martino siempre existen dos extremos y, a menos de que algo suceda, Lozano y Corona serán los titulares para Qatar 2022. La verdadera duda será qué futbolistas serán sus respectivos suplentes y si estos pueden tener la oportunidad de arrebatarles el puesto de aquí al Mundial.