Explicado: Cómo Lionel Messi dejó sin club a Odion Ighalo

¿QUÉ PASÓ? El internacional por Nigeria, que pasó 12 meses a préstamo en Old Trafford entre enero de 2020 y el 2021, fue recientemente liberado por Al-Hilal. La decisión fue tomada porque el club del Medio Oriente creía que tenía un acuerdo por el siete veces ganador del Ballon d'Or Messi. Pero nunca llegó, con el ícono argentino optando por irse a Inter Miami de la MLS. Ighalo es agente libre y preguntándose cuál será el siguiente movimiento para su carrera con 34 años de edad.

QUÉ SE DIJO: Ighalo le dijo a OmaSportsTV: "Me shockeó cuando Messi no fue a Arabia Saudita porque eso fue parte de por qué mi contrato no se estaba extendiendo. Pensé que era un acuerdo hecho. El dinero que le ofrecían era una locura. Iba a ganar el doble que (Cristiano) Ronaldo está ganando. Me sorprendió que no fuera, escogió Miami".

LA IMAGEN COMPLETA: A Messi se le ofreció un contrato lucrativo en Al-Hilal, en un acuerdo que lo habría visto reunirse con su eterno rival Ronaldo, que está en los registros de Al-Nassr, pero decidió perseguir el sueño americano y Al-Hilal tornó su atención en un acuerdo récord de €300 millones (£258m/$332m) por la superestrella del Paris-Saint-Germain Kylian Mbappé.

¿QUÉ VIENE? Ighalo no debería tener muchos problemas para encontrar otro club luego de anotar 42 goles en 58 apariciones por Al-Hilal, habiendo marcado antes 22 en 32 encuentros por Al Shabab en una prolífica pasada por Arabia Saudita.