EXCLUSIVA: Carlos Salcido: "Sabía a lo que venía a Veracruz"

Carlos Salcido milita en el que sería su último club como profesional.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Carlos Salcido, exseleccionado nacional, vive el último tramo de su carrera profesional con el . Luego de salir de Chivas, se decantó por firmar con un equipo condenado al descenso, que perdió la categoría deportivamente en la Jornada 12, misma que mantendrán de manera administrativa con el pago de la multa de 120 millones de pesos.

En entrevista con Goal, Salcido Flores aceptó que era consciente de lo que podría venir con los dirigidos por Robert Dante Siboldi, quien junto a Fidel Kuri lo convenció para reforzar la zaga central.

"Es una decisión que tomé hermano, llegué a Veracruz en la Fecha 5, en la Fecha 12 ya estábamos descendidos, sabía lo que podía pasar, sabia que iba a pasar, sabía lo más probable que era, la decisión era difícil, con pasé una situación muy diferente tenía un año jugando, peleamos un descenso que Chivas va a pelear, con Veracruz eran diferentes. Era muy consciente de toda la situación, por eso era difícil. No tengo miedo a nada, sabía lo que podía pasar, es así", explicó.

El zaguero originario de Ocotlán entiende lo complicado que se volvió el entorno con la renuncia de Siboldi, timonel que venía de haber sido campeón de Liga con Santos en el Clausura 2018.

"Siempre que sale un entrenador es difícil, por el momento que está pasando el equipo, pasaba un descenso, estás jugando partidos que no ganabas nada, no estás peleando algo, el ánimo está bajo, sale un entrenador y es difícil, complicado para el jugador, adaptarte a todas las circunstancias, me ha caído como anillo al dedo porque he aprendido muchas cosas, cosas que nunca había pasado, le estoy sacando todo lo positivo para lo que viene, lamento lo que pasó con el Profe Siboldi. Ha sido una pena no terminar el torneo con el", manifestó.

Es un hecho que Salcido se retirará con Veracruz, equipo con el que tiene contrato hasta el mes de diciembre. Actualmente cursa la carrera de entrenador en la Escuela Nacional de Directores Técnicos.

"JURADO, CON MENTALIDAD PARA COMERSE EL MUNDO"

Salcido, de 39 años, alabó la mentalidad de Sebastián Jurado, misma que lo ha llevado a ser pretendido por grandes de la .

"Sebastián Jurado tiene un potencial muy grande, es un jugador joven, con una mentalidad de grande, de esa gente que se quiere comer el mundo, que quiere crecer, ue entrena al máximo y siempre quiere más. Aprendes hasta de ellos, de esos jóvenes que tienen esa mentalidad buena, espero que a futuro tome las decisiones correctas", dijo.

En el mismo sentido, mencionó: "Jurado puede dar el salto a donde quiera, el tema ya son decisiones de el. El puede estar sin ningún problema en alguno de esos clubes. Dios quiera. Hay mucha carrera y muchos años, uno nunca sabe".