Etienne Vaessen se enzarza en una discusión pública con un aficionado en Instagram

Etienne Vaessen, portero del FC Groningen, publicó fotos de sus vacaciones en Portugal con su novia, Alexandra Budai. En las imágenes lució una camiseta del NAC Breda, equipo de su ciudad natal.

Un seguidor del FC Groningen comentó: «Inútil, vete al NAC. Puedes ser fan, pero no hace falta que lo presumas». Vaessen respondió: «Eso lo decido yo, crack».

El aficionado responde: «Qué valiente. Espero que el año que viene te hayas ido».

Vaessen responde: «Yo decido lo que hago, ¿no? Nos vemos pronto en el bonito Euroborg».

El aficionado concluye: «No, pero provocas por provocar. Siempre buscas atención y no caes bien. Suerte».

No todas las respuestas son negativas: muchos seguidores elogian la franqueza del portero. «Es bonito que defienda nuestra portería y apoye al NAC. Un tipo genial y un hombre de familia», se lee entre los comentarios.