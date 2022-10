Esto es lo que significa la renovación de Gayà para el valencianismo

Héctor Gómez nos trae su opinión acerca de la continuidad del capitán valencianista.

Goal

“Para mí no hay un club más grande que el Valencia club de fútbol”. Ese fue el gran titular que dejó ayer José Luis Gayà en la rueda de prensa en la que se anunció su renovación con el Valencia CF hasta 2027.

Lo dijo como lo piensa y porque realmente así lo cree, porque para Gayà no hay nada que le pueda llenar más que haber conseguido ser futbolista del Valencia CF, y ahora ser su capitán.

Su tía Mercedes, explicó las claves de por qué el valenciano ha renovado y son tan sencillas como entender que el fútbol todavía sigue guardando algo de sentimiento y de cultura. La familia de Gayà es totalmente valencianista. Su abuelo fue el que le inculcó el valencianismo regalándole una camiseta del murciélago cuando apenas empezaba andar, pero contaba su tía que cuando ya gateaba se subía en las piernas de su abuelo para ver los partidos del Valencia.

Es decir, para él, el día que fue por primera vez a Paterna para probar si era válido para la escuela valencianista fue lo más grande que le había pasado a él, pero también para su familia.

Gayà es la representación de miles de niños valencianos que sueñan con jugar en la cantera del Valencia y un día poder ser futbolistas del club de Mestalla. Ese sueño lo hemos tenido muchos, pero solo unos pocos lo cumplen, y solo unos elegidos tienen la fortuna de poder ser capitanes. Gaya encarna ese sueño cumplido y es uno de los muy muy poquitos, que puede ponerse a la altura de leyendas como Puchades, Claramunt Fernando, Arias o Albelda.

Él ha elegido este camino. Su renovación, su gesto de no querer escuchar otras ofertas y decir en público que para él no hay nada más grande que jugar en el Valencia. Su renovación significa para el valencianismo un chute de identidad y reconciliación con sus colores que no podría conseguir Peter Lim inyectándole 100 millones de euros al club para fichajes. No lo podría conseguir porque lo que ha sentido el valencianista en estas últimas horas es que hay un capitán que siente lo mismo que él. Que por mucho que veas ganar títulos otros clubes, tú sigues siendo del tuyo, que por mucho que te duela todo lo que ha ocurrido en el club las últimas temporadas, cada domingo te consigue resetear para ir al estadio con la misma ilusión con la que un día fuiste por primera vez con tu padre, con tu abuelo o con tu tío.

Para el valencianismo la renovación de Gayà no es una más, es en mayúsculas ‘LA RENOVACIÓN’. Porque es la que estaban deseando, porque es la que les identifica y sobre todo la que les hace saber que pese a que hay un máximo accionista con el que nadie se identifica, mientras haya jugadores dentro como Gayà, el club siempre tendrá un defensor del murciélago dentro.

Eso es exactamente lo que significa la renovación de Gayà, sentir que hay alguien ahí dentro que piensa como tú, que no cambiaría el club por ninguno nunca, que el Valencia es lo más grande, que puedes ganar o perder pero que tienes sentimiento de pertenencia. Porque ese es el equipo de tu ciudad, el equipo de tu familia, el equipo de tus amores y eso hoy en día es ya casi imposible de ver en el fútbol.

Todo eso encarna Gayà para el valencianismo y ahora lo debe saber gestionar. Enhorabuena para el ‘xiquet’ y ojalá sea capaz de volver a jugar en un gran Valencia.

Héctor Gómez