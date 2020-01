Los mejores y los peores de la primera vuelta de la Liga 2019/20

En este artículo detallamos los aspectos más importantes de la primera vuelta de la Liga Santander

La Liga Santander 2019/20 cierra la primera vuelta de la temporada. Después de que se confirmase al FC como campeón de invierno, el de Vigo- ha sido el último encuentro con el que han concluido los primeros 19 partidos de la temporada en uno de los torneos con más igualdad de los últimos años. Estos son los aspectos más destacados.

CAMPEÓN DE INVIERNO: FC BARCELONA

Con 40 puntos, el cuadro de Valverde ha vuelto a conseguir el campeonato de invierno, aúnque con los peores datos en los últimos 13 años. 12 victorias, 4 empates y 3 derrotas ha cosechado el equipo de la Ciudad Condal, que en el Camp Nou muestra su mejor versión y lejos de casa, saca su peor cara. Veáse los ejemplos de o San Sebastián. A pesar de esto, consiguió una victoria de oro en el Wanda Metropolitano y termina con dos goles de ventaja en el 'goaladverage' sobre el , con quien empata a puntos.

EQUIPO REVELACIÓN: REAL SOCIEDAD

A pesar del fuerte comienzo del Granada, sin duda ha sido el cuadro de Imanol Alguacil el que ha sorprendido a todo el mundo del fútbol en esta primera mitad de temporada. Con 9 victorias, 4 empates y 6 derrotas, el equipo de San Sebastián ha sabido sacar el máximo partido a sus refuerzos, veáse el caso de Odegaard y ha devuelto a la causa a futbolistas como Mikel Merino, que tras su paso por había perdido algo de fuelle. Además, la entrada de jugadores jóvenes como el noruego o Alex Remiro, y la consagración de Oyarzábal han sido otras de las claves del buen momento realista.

EQUIPO DECEPCIÓN: CELTA DE VIGO

Sin duda, el cuadro gallego ha sido una de las grandes decepciones de esta primera vuelta. Con fichajes de relumbrón, el cuadro que por entonces dirigía Fran Escribá apuntaba muy alto, con la vuelta de jugadores como Denis, Rafinha o Santi Mina. Sin embargo, la marcha de jugadores como Maxi Gómez ha pasado demasiada factura al equipo olívico, que se ve peleando por no descender a la Liga SmartBank y con problemas de juego más que evidentes, algo que no ha mejorado el cambio de técnico con Óscar García Junyent.

JUGADOR REVELACIÓN: MARTIN ODEGAARD

El noruego ha roto todas las expectativas en la . Después de deambular por algunos equipos, en el Heerenveen empezó a mostrar algunas de las cualidades con las que ha explotado en Donosti. El jugador del Real Madrid se ha convertido en la gran estrella, junto a Oyarzábal, del cuadro donostiarra, y sus cifras así lo demuestran. 4 goles y 5 asistencias en 16 partidos han evidenciado la clara mejora de uno de los jugadores que parecían estar más perdidos en su etapa en el Castilla y que supo remontar el vuelo gracias a Imanol.

El artículo sigue a continuación

JUGADOR DECEPCIÓN: THOMAS LEMAR

Era la temporada para que el ex del Mónaco demostrara el por qué de su fichaje. Sin embargo, el extremo del Atlético ha demostrado por qué no debe jugar. Insulso en el juego del equipo, e incluso con pérdidas clave, como fue en el encuentro ante el Barça, donde una pérdida suya generó la derrota colchonera. Lemar no ha sabido dar continuidad a su buen estreno en la , y es por ello que hasta Simeone, su gran valedor, no pondría ningún problema a su marcha en el siguiente mercado de invierno, donde es el gran candidato por parte del Atlético a salir.

MEJOR ENTRENADOR: IMANOL ALGUACIL

Para que haya un buen equipo, hay que tener un buen director de orquesta. En el caso de la Real Sociedad, ese es Imanol Alguacil. El técnico, que cogió e hizo un buen papel con los blanquiazules la pasada temporada, se ha consagrado en la actual. Quintos y peleando por Europa, su apuesta por los jóvenes como Odegaard y su combinación con veteranos como Monreal u Oyarzábal han conseguido que el cuadro de San Sebastián haya renovado a uno de sus entrenadores más exitosos en la historia reciente realista.

MEJOR JUGADOR: LIONEL MESSI

Si hay que hablar de quién ha sido el mejor jugador en esta primera vuelta en la Liga Santander, Messi es el nombre que a todo el mundo le viene a la cabeza. El argentino ha vuelto a ser el líder de un Barcelona mediocre en el juego, pero que con la influencia del rosarino, crece de forma exponencial. A pesar de que le costó arrancar, 13 goles y 6 asistencias en 14 partidos han vuelto a hacer al '10' el líder en su posición y ha podido conquistar, por sexta vez, el Balón de Oro, demostrando que vuelve a ser el mejor jugador del mundo.

MEJOR PORTERO: JAN OBLAK

Para que un equipo gane partidos, no solo hay que fijarse en los goles que meten los delanteros, sino en los que detienen los guardametas. Sin duda, Jan Oblak se ha convertido en uno de los referentes del , gracias a sus estelares intervenciones. Con 4 Zamoras y con ganas de ir a por su quinto trofeo, el esloveno ha dejado en 9 ocasiones su portería a cero, recibiendo solo 11 goles en los 19 partidos que ha disputado. Un auténtico seguro de vida para el cuadro rojiblanco, que entre otros factores, su mejora se ha visto acrecentada por el buen rendimiento del ex del .

EL XI IDEAL DE LA PRIMERA VUELTA

MEJOR FICHAJE: LUCAS OCAMPOS

Monchi es uno de los directores deportivos más reputados. No en vano ha conseguido grandes fichajes por poco precio. Uno de los grandes aciertos del andaluz en este mercado de verano ha sido el argentino Ocampos. El ex del , que costó 15 millones, ha demostrado su gran calidad y su sacrificio. 5 goles y 1 asistencia en sus primeros 15 partidos como sevillista han dejado a las claras las ganas que tiene el de de triunfar en el . No en vano, el cuadro hispalense cierra la primera vuelta en Europa gracias a, entre otros, la aportación de Ocampos.

FICHAJE DECEPCIÓN: ANTONIE GRIEZMANN

120 millones de euros. Una cantidad estratosférica, aunque ha perdido fuelle con las que se manejan actualmente. Esto es lo que ha costado Griezmann, uno de los fichajes más costosos de la historia del Barça. El francés llegó con la vitola de estrella, pero no ha terminado de arrancar en muchos partidos. 7 goles y 4 asistencias en 18 partidos son cifras muy alejadas de lo que se atisba del ganador de un Mundial o una en su etapa en el Atlético. Queda tiempo, pero de momento, el galo es una decepción.