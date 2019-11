Estadio Atanasio Girardot: capacidad, historia y dónde queda

El 'Coloso de la 74' está acostumbrado a recibir torneos internacionales de primer nivel. Un repaso completo al escenario que podría recibir la final.

La complicada situación de orden público que se vive en por estos días, ha puesto en duda la realización de la final en el Estadio Nacional de Santiago, Conmebol analiza las opciones, mientras que se espera el comunicado para conocer el escenario en el que se llevará a cabo el encuentro entre y Flamengo.

Entre las sedes que más suenan, está la 'Ciudad de la eterna primavera' como se le conoce a Medellín y su estadio Atanasio Girardot, epicentro de grandes eventos internacionales en los últimos años.

HISTORIA

El Atanasio Girardot, cuyo nombre se debe a uno de los próceres de la Independencia, fue inaugurado el 18 de marzo de 1953. Desde entonces, se ha convertido en un referente de ciudad y escenario deportivo por excelencia de la capital antioqueña.

Fue remodelado para el Mundial Sub 20, con refuerzo de su estructura, silletería completa en sus tribunas, adecuaciones de cancha, bancos y camerinos, entre otros detalles que lo posicionaron como uno de los mejores estadios del país. Fue sede del Grupo C en la 2001 con , , Honduras y . También sirvió como casa para la Selección durante tres partidos de la Eliminatoria al Mundial 2010 y para el Mundial Sub 20 acogió los partidos del grupo F ( , , y Corea del Norte) así como un juego por los octavos de final y una semifinal.

Su palmarés lo completa con con más de 30 finales locales de los equipos de la ciudad, Independiente Medellín y . En competiciones internacionales vio finales de , , , Copa Interamericana y Copa Merconorte.

CAPACIDAD

Actualmente y tras las modificaciones que ha sufrido a lo largo de sus historia con las tribunas altas en sectores Norte y Sur, palcos y silletería para cumplir la normativa FIFA, cuenta con una capacidad de 46.268 espectadores, siendo uno de los de mayor aforo junto al Metropolitano de Barranquilla y estadio del en Palmaseca. Medellín, además, es una de la ciudaddes con mejor promedio de asistencia en el fútbol colombiano.

DÓNDE QUEDA

El Atanasio Girardot está ubicado en la comuna Laureles - Estadio, en el sector centro occidental la ciudad. Rodeado por avenidas importantes como la Colombia, la 70 y la 74, cuenta con accesos suficientes para los aficionados, así como integración con múltiples rutas de transporte público y el Metro. En sus alrederores se encuentran centro comerciales, hoteles, establecimientos comerciales de todo tipo y educativos para satisfacer cualquier necesidad de los aficionados que vengan a disfrutar de la Copa América.