España premia los valores humanos de Jorge Sampaoli

El ex técnico de La Roja y Argentina, quien se acaba de desvincular del Santos, fue galardonado por su integración con la comunidad en Brasil.

El diario catalán Sport premió este martes al ex técnico de La Roja y , Jorge Sampaoli, por sus valores humanos. El reconocimiento obedece a la integración que tuvo el nacido en Casilda con la comunidad de , el país que lo cobijó mientras dirigía al Santos, equipo al que llegó a fines de 2018 y donde logró el segundo lugar del Brasileirao.

De acuerdo a lo explicado por el matutino español, son dos los hechos que marcan su cercanía con los fanáticos del Peixe. “Sampaoli se involucró en la vida cotidiana de sus conciudadanos, tanto es así que los brasileños se quedaron prendados tanto por su manera de ser como su manera de trabajar, que le ha valido para que su equipo sea el Santos del siglo XXI que más puntos consigue en la Liga (75). Sampaoli se ha ganado la admiración de Brasil y como muestra, un detalle: Es el único entrenador de toda la competición que no ha sido destituido”, explican en primera línea como argumento al premio adjudicado.

A lo anterior se suma un segundo hecho. “Sampaoli se acordó de sus raíces cuando, en sus primeras etapas como entrenador, fue expulsado de un terreno de juego. Salió del campo y se subió a un árbol de las inmediaciones del estadio para seguir viendo el partido. Esto debió pensar cuando en un entrenamiento a puerta cerrada en el Santos vio a unos niños subidos a un árbol espiando su entrenamiento. Sampaoli salió del campo y dejó entrar a los niños para que vieran su manera de trabajar. El aprendizaje no tiene fronteras. Y menos para los niños”, agregan sobre la valoración de las cualidades humanas del DT argentino.

Pero la descripción para otorgarle tal galardón no quedó ahí, pues añaden sobre el ex entrenador de Universidad de y lo siguiente: “Jorge se ha mezclado en la sociedad como uno más. Iba de su casa a los campos de entrenamientos en bicicleta hasta que un día se la robaron. Inmediatamente, niños del centro de formación y de ‘Escuela menimos Taubaté’ montaron una recolecta para comprarle al técnico una bicicleta nueva. Y se la regalaron. Sampaoli agradeció el gesto profundamente, que no dejaba de ser una de las premisas que te cuentan de pequeño: Quien da, recibe. Y estos niños le demostraron a Sampaoli que la máxima sigue muy viva”, cierran.

Cabe recordar que el casildense dejó hace unos días el conjunto brasileño. Su salida no fue en buenos términos. Luego Racing y Palmeiras se acercaron con intenciones reales de contratarlo. Sin embargo, por diversas circunstancias, no acordó con ninguno de los dos y ahora podría quedarse sin club para la temporada 2020.

Mientras en la Academia asumirá su ex ayudante en La Roja, Sebastián Beccacece, el Verdão anunció a Vanderlei Luxemburgo como reemplazo de Mano Menezes. Eso sí, su nombre está en la órbita de Atlético Mineiro y de Flamengo, en caso de que Jorge Jesús decida rescindir su contrato para volver al fútbol europeo.