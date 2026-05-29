«Es lógico que Koeman lo lleve al Mundial»

La convocatoria de Wout Weghorst con la selección holandesa para el Mundial sorprende a muchos. El viernes, en la sección «Kick-Off» de De Telegraaf, Mike Verweij opinó con claridad sobre el delantero del Ajax y de la Orange.

«Si ves cuánto odio se le echa encima a Wout Weghorst...», comienza un sorprendido Verweij. «No hace falta ser un genio para darse cuenta de que Wout Weghorst no ha tenido la mejor temporada de su carrera».

Sin embargo, entiendo que Ronald Koeman lo cite: es un perfil que no tenemos, mide 1,97 m y puede entrar en los últimos minutos».

Su colega Valentijn Driessen es más crítico: «No sabe cabecear; en ataque, no domina el juego aéreo, pero sí puede crear peligro».

«Sí que marca de cabeza. Le vi anotar un gol fantástico tras un centro de Anton Gaaei», recuerda Verweij. «He revisado los datos: Memphis Depay participa en un gol cada 80 minutos con la selección y suma más tantos y asistencias, así que no son comparables».

«Pero Weghorst participa en un gol de la selección cada 100 minutos: 14 goles y 3 asistencias en 51 partidos, casi siempre de suplente», recuerda Verweij.

Además, es un jugador que acepta el banquillo y al día siguiente entrena a tope. Para mí es una elección normal y lógica», concluye el seguidor de la Orange. «Es cierto que no está en su mejor forma, pero quizá no sea necesario si has hecho toda la preparación del torneo con el equipo».