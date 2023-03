Equidad vs. Atlético Nacional EN VIVO ONLINE: dónde y cómo ver por la Liga BetPlay 2023 I en internet, streaming y TV

Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Liga BetPlay.

Atlético Nacional quiere mantenerse en la parte alta de la tabla y aspirar a los primeros puestos cuando afronte la fecha 11 de la Liga BetPlay, previo a lo que será su debut en la Copa Libertadores la próxima semana.

El Verdolaga visita en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a un cuadro Asegurador que buscará el triunfo para intentar salir del fondo de la tabla para no quedarse por fuera de los Cuadrangulares anticipadamente.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Equidad vs. Atlético Nacional FECHA Sábado, 1 de abril ESTADIO El Campín, Bogotá HORARIO 18:20

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión cerrada a través de Win Sports + este sábado 1 de abril a partir de las 18:20 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

LAS POSIBLES NÓMINAS

Equidad: Ortega; Moreno, Polanco, Bueno, Castro; Lima, Mahecha; Chaverra, Salazar, Camacho; Ramos.

Atlético Nacional: Castillo; Candelo, Aguirre, Zapata, Banguero; Solís, Torres, Deossa; Perea, Duque, Jader.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguientes datos estadísticos previos al partido entre Verdolagas y Aseguradores:

• La Equidad perdió solo uno de sus últimos seis enfrentamientos ante Atlético Nacional en Primera División (3V 2E). Le derrota ocurrió en el único de los seis juegos en que los Aseguradores no pudieron marcar al menos un gol en el encuentro (0-2 en septiembre 2021).

• La Equidad ganó sus últimos tres partidos como local ante Atlético Nacional en Primera División, todos por el mismo marcador de 1-0. De volver a triunfar, estarían hilando cuatro triunfos en casa ante este rival en la categoría por primera vez desde al menos 2007.

• Atlético Nacional ganó sus últimos dos partidos como visitante en Primera División dejando su arco invicto (1-0 vs Deportivo Pasto, 2-0 vs Deportivo Pereira). Desde inicios de 2022, no hilan tres triunfos fuera de casa en la categoría (3V entre enero y febrero 2022).

• Hasta antes del arranque de la fecha 11 de la Liga BetPlay DIMAYOR I- 2023, Atlético Nacional es el equipo que más anotaciones ha conseguido por remates desde fuera del área (6, junto a Boyacá Chicó).

• Hasta antes del arranque de la fecha 11 de la Liga BetPlay DIMAYOR I- 2023, La Equidad, junto a Deportes Tolima y Atlético Huila, es el equipo que más goles ha concedido en el primer tiempo de sus partidos (8).