Entérate de las cuartetas para la jornada 21 de la LMF

La Comisión de Arbitraje hizo oficial los árbitros principales para la penúltima fecha del Clausura 2019.

El listado es el siguiente (partido y árbitro): Santa Tecla vs Audaz (Geovanni Salazar), Jocoro vs Municipal Limeño (Roberto Romero), Isidro Metapán vs FAS (Alirio Reyes), Chalatenango vs Sonsonate (Jaime Carpio), Firpo vs Alianza (Vicente Ruíz) y Pasaquina vs Águila (Francisco Quinteros).

Todos los partidos se jugarán hoy a partir de las 3:30PM.