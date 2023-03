En VIVO Racing vs Sarmiento por el Torneo Binance: resumen, goles, partido online, resultado, videos, polémicas y formaciones

Sigue el minuto a minuto entre Racing y Sarmiento, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Binance 2023.

Racing enfrenta a Sarmiento en un encuentro válido por la séptima fecha del Torneo Binance de la Liga Profesional 2023. Tras la pobrísima imagen dejada en la derrota 2-0 contra Godoy Cruz de la fecha pasada, la Academia irá en busca de un triunfo que le permita mantenerse a la expectativa en el campeonato, especialmente luego del triunfo del sábado del líder San Lorenzo.

Del otro lado, el conjunto de Avellaneda se encontrará con un rival que tendrá entre los once titulares nada menos que a Lisandro López, que vuelve a su casa y será recibido como el ídolo que es por el público local. En lo futbolístico, el Verde viene de conseguir un muy buen triunfo 4-1 sobre Rosario Central en el certamen, aunque en la semana sufrió un duro golpe al quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de Chaco For Ever.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

RACING - SARMIENTO, MINUTO A MINUTO

El minuto a minuto entre la Academia y el Verde.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Racing enfrenta a Sarmiento en la fecha 7 del Torneo Binance 2023 en el estadio Presidente Perón.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Racing - Sarmiento FECHA Domingo 12 de marzo ESTADIO Presidente Perón - Avellaneda HORARIO 17:00 (Argentina)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El encuentro entre la Academia y el Verde será transmitido en Argentina por TNT Sports, señal disponible solo para quienes tienen contratado el Pack Fútbol en sus compañías de televisión por cable.

TNT SPORTS

Cablevisión 604 (digital/Flow) TeleCentro 112 (digital) y 1018 (HD) DirecTV 603 (digital) Y 1603 (HD)

FORMACIONES

RACING

Gabriel Arias; Óscar Opazo, Tomás Avilés, Jonathan Galván, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno; Matías Rojas, Paolo Guerrero, Johan Carbonero. DT: Fernando Gago

SARMIENTO

Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Manuel García, Alejandro Donatti, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Lucas Melano, Emiliano Méndez, Fernando Martínez; Luciano Gondou, Lisandro López. DT: Israel Damonte.