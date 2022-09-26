EN VIVO ONLINE Huachipato - Antofagasta por el Torneo 2022: cuándo es, dónde, formaciones y cómo verlo por internet en streaming y TV

Huachipato y Deportes Antofagasta darán el puntapié inicial a la jornada sabatina, en duelo correspondiente a la vigésimo sexta fecha del Campeonato Nacional 2022.

El equipo que conduce Mario Salas llega a este cruce luego de caer por la cuenta mínima frente a Universidad Católica en El Teniente. Con esto, el cuadro acerero se quedó con 29 puntos en el undécimo lugar producto de tres partidos en fila sin sumar de a tres, con dos derrotas y un empate.

En ese sentido, buscará aprovechar su localía en su objetivo de acercarse a zona de copas internacionales cuando restan 15 unidades en disputa. Para ello, intentará aprovechar el mal momento que atraviesa el elenco puma que viene de firmar tablas ante Curicó Unido en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán, resultado que los mantuvo en zona de descenso con 23 enteros, a tres del colista Coquimbo Unido.

Este choque suma 59 partidos con 20 triunfos nortinos (63 conversiones), 26 victorias de los siderúrgicos (78 tantos) y 13 igualdades. De hecho, en el más reciente enfrentamiento fue empate 0-0, en duelo en el que los sureños terminaron con 10 hombres tras la expulsión de Marcelo Cañete (76').

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Huachipato - Antofagasta FECHA Sábado, 1 de octubre ESTADIO CAP Acero HORARIO 12:00

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

DÓNDE VER POR TV Y ONLINE

El juego entre acereros y pumas se puede ver por televisión en TNT Sports HD y TNT 2, por el streaming de Estadio TNT Sports y en teléfonos también por TNT GO. Para los clientes de TNTHD o TNT2, estarán disponibles ambas señales en Movistar Play, Entel TV, DirecTV GO, Claro Video, VTR Play y Zapping.