El Real Mallorca terminó la primera parte del partido que le enfrentaba al Real Madrid, este sábado, en la jornada 30 de la Liga española, con una ventaja de un gol a cero.

El diario «AS» señaló que el Real Mallorca llegó a la portería del Real Madrid en un momento en el que los visitantes presionaban para marcar antes del descanso.

El gol del Real Mallorca lo marcó Manuel Morlanes en el minuto 41, tras un centro magnífico de su compañero Pablo Mafiu.

«AS» explicó que Morlanes controló el balón de forma magnífica y lo disparó con fuerza a la portería de André Lunin, ante la grave indiferencia del jugador francés Eduardo Camavinga.

Eduardo Camavinga se limitó a mirar el balón, en lugar de interceptar el centro de Mafio.

El futuro de Camavinga está envuelto en el misterio, en medio de informes que apuntan a su posible salida del Real Madrid el próximo verano.

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