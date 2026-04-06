En vídeo... Rafeña sigue el plan de Flick

En un regreso que reaviva la esperanza en el Camp Nou, el brasileño Raphinha ha llegado a Barcelona procedente de Brasil para devolver el ánimo y el entusiasmo a las filas del equipo catalán.

El brillante extremo tomó un avión privado tras pasar unos días en su país para recargar las pilas y recuperar el equilibrio mental, tras la grave lesión en los tendones de la rodilla derecha que sufrió durante el partido amistoso contra la selección francesa.

Rafinha (29 años) llegó al aeropuerto de Barcelona sonriente y lleno de confianza, y subió al minibús en la terminal privada, manteniendo la calma ante las preguntas de los periodistas ansiosos.

El entrenador Hansi Flick le había concedido a Rafeña un permiso especial para viajar a Brasil con el fin de recuperar la moral, después de que el jugador mostrara una gran decepción por la lesión.

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Flick declaró con entusiasmo anteriormente: «No es su primera lesión esta temporada. Hablé con él por FaceTime y estaba muy desanimado, así que decidimos junto con Deco concederle unos días con su familia en Brasil para que descanse y vuelva más fuerte. ¡Volverá con nosotros el lunes!».

Y eso es precisamente lo que ha hecho el jugador brasileño, ya que se ha presentado hoy lunes en el Barcelona, según había anunciado previamente el entrenador alemán.

Las estimaciones médicas apuntan a que Rafeña estará de baja durante aproximadamente cinco semanas, pero en el Barcelona todos tienen un gran objetivo: que la estrella brasileña esté lista para encender el Clásico frente al Real Madrid el próximo 10 de mayo en el Camp Nou.