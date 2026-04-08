En vídeo: Hossam Awar rompe la maldición del Al-Hilal

El centrocampista argelino Houssem Aouar, del Al-Ittihad de Yeda, rompió la maldición del Al-Hilal al anotar en el partido contra el Neom de la Liga Roshen saudí.

Este miércoles, en la jornada 29 de la Liga Roshen, marcó el tercero del Al-Ittihad ante Neom en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal de Yeda.

El tanto llegó tras un córner que Danilo Pereira cabeceó hacia él, y, con la portería vacía, lo envió al fondo de la red.

El tanto puso fin a una sequía de más de 45 días sin marcar en ninguna competición.

Leer también: Vídeo: Tras seis meses de ausencia, Al-Nusairi inicia su andadura con el Al-Ittihad

Su anterior tanto había sido el 21 de febrero ante el Al-Hilal, en la jornada 23 de la Liga Roshen.

Desde entonces había jugado cinco partidos (cuatro en la Liga Roshen y uno en la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas) sin ver puerta.