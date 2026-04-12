En vídeo: Endrick deja su huella con el 12 en el Lyon

El brasileño Endrick contribuyó a la victoria del Lyon 2-0 sobre el Lorient el domingo en la 29.ª jornada de la Liga francesa.

La primera parte terminó 0-0.

Endrick ingresó en el inicio del segundo tiempo y, en el minuto 49, envió un centro que Roman Yaremchuk cabeceó al fondo de la red.

Siete minutos después, Corentin Tolisso marcó el segundo.

El brasileño, cedido por el Real Madrid, vio la amarilla en el 81.

El Lyon suma 51 puntos y es quinto, mientras que el Lorient se queda con 38 en novena posición.

En 16 partidos con el Lyon esta temporada, Endrick suma 6 goles y 6 asistencias desde su llegada en el mercado de invierno.