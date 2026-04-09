En vídeo: el máximo goleador saudí desafía al Al-Nassr

El máximo goleador saudí de la Liga Roshen 2025-2026 se midió al Al-Nassr previo al esperado duelo.

El miércoles, el Al-Nassr recibirá al Al-Ittifaq en Al-Awal Park, en un encuentro adelantado de la 29.ª jornada.

Khalid Al-Ghanam, estrella del Al-Ittifaq, habló tras perder 2-3 contra el Al-Riyadh en la jornada 28.

Tras perder 3-2 contra Al-Riyadh, Al-Ghanam admitió a los canales 8: «Perdimos la concentración en la segunda parte y cometimos muchos errores, pero trabajaremos para corregirlos en los próximos partidos y resarcirnos».

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Sobre el duelo ante Al-Nasr, añadió: «Nos prepararemos bien y nuestro objetivo es conseguir los tres puntos».

Al-Ghanam, que marcó el segundo tanto ante Al-Riyadh, sigue como máximo goleador saudí de la Liga Roshen.

Con este tanto, el exjugador del Al-Hilal llegó a diez dianas en la Liga Roshen, dos más que Salem Al-Dossari, capitán del «Zaim».

Cabe recordar que el Al-Nassr lidera la Liga Saudí con 70 puntos, dos más que el Al-Hilal, cuatro sobre el Al-Ahli y 18 respecto al Al-Ittifaq, aunque ha jugado un partido menos.