En Valencia nunca pasa nada

Valencia es una ciudad increíble para vivir. Mágica. Lo tienes absolutamente todo para disfrutar de una vida maravillosa y ser feliz si eres el presidente del Valencia CF, el director deportivo del Valencia CF o el delantero del equipo, porque como dijo un ex presidente en Valencia no hay nadie más famoso que un jugador valencianista. Aunque yo prefiero quedarme con otra frase que me parece mucho más acertada sobre el club a día de hoy y que describe lo que ocurre mucho mejor.

El que fuera director deportivo en dos etapas, Suso García Pitarch, me hizo una reflexión muy interesante en una entrevista hace unos años. “En el fútbol nunca pasa nada. Aunque parezca que va a pasar mucho, luego nunca pasa nada, todo sigue adelante”. La reflexión es de uno de los tipos más inteligentes que yo he conocido en el mundo del fútbol y que mejores contactos tiene en el mundillo. Y es absolutamente cierto si lo aplicamos al Valencia CF.

En el Valencia CF nunca pasa nada. Y eso lo maneja como nadie el máximo accionista y su corte de enviados en la ciudad. Saben que hagan lo que hagan, nunca pasa nada. Pueden echar a las peñas de su local tras 30 años, pueden pasarse la vida de birras sin cortarse aunque el equipo esté hecho unos zorros, pueden cerrar las redes sociales del club hace más de medio año, pueden regalar jugadores, pueden encararse con la afición e incluso mandarla callar, pueden convertir al club en una medianía de la Liga y convencer al aficionado de que entrar en Europa es un éxito, pueden vetar a periodistas por historias que no existen, pueden insultar al presidente del gobierno valenciano y engañar a las instituciones durante años, pueden aumentar la deuda del club hasta tenerlo al borde de la quiebra, pueden echar a los accionistas de las juntas, pueden …. Pueden y pueden y vuelven a poder reírse de todo dios… porque en Valencia nunca pasa absolutamente. Siempre vuelve a salir el sol y el valencianismo asume impasible cualquier otra mentira.

Entiendo que la pandemia ha dejado tocada a la sociedad. Que el que más el que menos tiene sus problemas mucho más importantes que pensar en el Valencia CF. Pero no alcanzo a entender como el valencianismo, en otro tiempo tan exigente como para zarandear el coche de un entrenador que le llevó a dos finales de Champions o para echar a presidentes que tenían como objetivo que el Valencia CF compitiera entre los mejores, con menos deuda que ahora, ahora se queda en casa o ha decidido dejar de sacarse el abono porque se ha rendido bajo el lema de “no se puede hacer anda porque compraron el club”.

Lo siento, pero no me puedo identificar con ello. No puedo entender que en Valencia esté ocurriendo todo lo que está ocurriendo y nadie haga nada. Nadie, absolutamente nadie, está haciendo nada para evitar lo que ya han conseguido los singapurenses, que no es otra cosa que reventar el club y dejarlo al borde de un abismo del que será complicado y largo sacarlo el día que se marchen. Es terrible comprobar como ningún empresario de los poderosos que hay en valencia, porque en Valencia hay dinero y mucho, ha dado un paso adelante y de verdad.

Sólo algunos se han movido. Muchas comidas, muchos podríamos hacer, muchos podríamos mover, podríamos conseguir, pero a la hora de la verdad nada. Ni han dado la cara, por miedo a que les ataquen los espantapájaros del poder, ni han sido capaces de juntar un proyecto serio avalado por leyendas para ponerle una alternativa seria al aficionado y un camino en el que creer.

Cuando digo nadie, hablo de la gente con poder en la ciudad para poder buscar soluciones. Las de la calle se han hecho. La gente salió en masa el 8 de mayo y se pronunció. Pero es evidente que eso es muy poco ante un gigante tan poderoso como Lim. Aquí además, de la calle hace falta que se muevan los poderosos y esos son los que están consintiendo que Valencia esté perdiendo una de las pocas señas de identidad que le quedan. Así somos los valencianos. Lo permitimos todo.