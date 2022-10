En qué invierte Lionel Messi su dinero: una apuesta por Silicon Valley y un impacto positivo en el mundo

Lionel Messi se está moviendo hacia la inversión en tecnología,y pone las fichas en una empresa de Silicon Valley.

A los largo de sus casi 20 años de carrera Lionel Messi ha obtenido ganancias que le permitieron crear fundaciones o invertir en propiedades y diversos proyectos. Antes del Mundial de Qatar, la leyenda del fútbol anunció que parte de su dinero está destinado a una nueva empresa con impacto positivo en el mundo.

¿CÓMO INVIERTE MESSI? El ícono de Paris Saint-Germain y Argentina tiene 35 años y comienza a armar planes para cuando su histórica carrera como jugador llegue a su fin. Su compañía Messi Group ha unido fuerzas con los expertos de la industria de las finanzas, Razmig Hovaghimian y Michael Marquez para formar una sociedad llamada Play Time que actuará como un vehículo para las inversiones de la superestrella sudamericana en deportes, medios y tecnología en todo el mundo.

¿QUÉ HARÁ PLAY TIME, LA EMPRESA DE MESSI?: Play Time, que tendrá su sede en San Francisco, vinculará deportes, tecnología y medios de comunicación. Se contempla que dentro de las funciones de la compañía esté el asesoramiento a nuevos empresarios para invertir en tecnología para el fútbol y buscará participar en equipos deportivos. Messi ha dicho que expandirá sus intereses comerciales. desde la cancha de fútbol: “Estoy emocionado de extender nuestras raíces a Silicon Valley, y estoy encantado de que Play Time colabore con emprendedores audaces de todo el mundo. Espero que a través de su éxito Play Time ayude a muchas personas y tenga un impacto positivo en el mundo. Confío en el equipo y en nuestros socios para lograr nuestros objetivos.”

¿EN QUÉ MÁS INVIERTE MESSI?: Play Time también ha revelado que invertirá en AC Momento, un proyecto de la cultura del fútbol que subasta camisetas usadas en partidos de clubes y jugadores líderes.

WHAT NEXT FOR MESSI? El siete veces ganador del Balón de Oro está muy concentrado en sus compromisos futbolísticos, ya que el PSG busca conseguir los títulos de la Ligue 1 y la Champions League, mientras que Argentina se prepara para volver a alcanzar la gloria mundial en noviembre.