En México, ¿Qué canal transmite Nicaragua vs Costa Rica por Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 y a qué hora es?

Se juega la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, en donde se enfrentan Nicaragua vs Costa Rica. Los nicaragüenses esperan hacerse fuertes en casa ante uno de los mejores equipos de la zona.

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Los 'Ticos' se saben favoritos y esperan poder salir victoriosos y encaminarse a conseguir el boleto a la Copa del Mundo.

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Nicaragua vs Costa Rica: Fecha y horario

El partido se disputa este viernes 5 de septiembre en el Estadio Nacional de Nicaragua a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. En el Noroeste y Pacífico inicia a las 19:00 horas.

Dónde ver Nicaragua vs Costa Rica

El juego no tendrá transmisión en televisión.

Cómo ver online

La transmisión será exclusiva de la plataforma Azteca Deportes Network.