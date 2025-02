En México, ¿Qué canal transmite Leicester City vs Arsenal por Premier League 2024-2025 y a qué hora es?

Leicester vs Arsenal

Los Gunners continúan al acecho del liderato de la liga inglesa.

La actividad de la jornada 26 de la Premier League no se detiene y en esta oportunidad, miden fuerzas Leicester City vs Arsenal. A los Foxes les urge sumar a como de lugar, pues se encuentran en zona de descenso y desean salir de ahí cuanto antes y no perder la categoría una vez más en la campaña que recién ascendieron.

Los Gunners continúan acechando al líder Liverpool y buscan los tres puntos para que los 'Reds' no se les escapen y la ilusión del título se mantenga viva.

En GOAL te decimos cómo ver en México el partido:

Leciester City vs Arsenal: Fecha y horario

El partido se juega este sábado 15 de febrero en el King Power Stadium a las 06:30 horas, tiempo del centro de México. En el Noroeste inicia a las 04:30 horas y en el Pacífico a las 05:30 horas.

Dónde ver Leicester City vs Arsenal

El juego se transmite a través de TNT Sports.

Cómo ver online

La transmisión también podrá verse en la aplicación Max, disponible para dispositivos con sistema iSO y Android.