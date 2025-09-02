En México, ¿Qué canal transmite Eslovaquia vs Alemania por Eliminatorias Mundialistas de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y a qué hora es?

Continúa la actividad de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, se ven las caras Eslovaquia vs Alemania. El conjunto eslovaco tratará de aprovechar su localía y sacar puntos ante una de las mejores selecciones del mundo.

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Los alemanes se saben favoritos en un grupo donde también está Luxemburgo e Irlanda del Norte y buscan iniciar su camino con el pie derecho con miras en la Copa del Mundo.

En GOAL te decimos cómo ver en México el partido:

Eslovaquia vs Alemania: Fecha y horario

El partido se juega este jueves 4 de septiembre en el Estadio Tehelné pole a las 12:45 horas, tiempo del centro de México. En el Noroeste y Pacífico inicia a las 11:45 horas.

Dónde ver Eslovaquia vs Alemania

El partido se transmite en Sky Sports e Izzi.

Cómo ver online

La transmisión podrá verse también en las aplicaciones Sky+ e Izzi Go, disponibles en dispositivos con sistema iOS y Android.