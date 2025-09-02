En México, ¿Qué canal transmite Bulgaria vs España por Eliminatorias Mundialistas de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y a qué hora es?

En actividad de las eliminatorias mundialistas de la UEFA para el Mundial 2026, se ven las caras Bulgaria vs España. El equipo búlgaro intentará comenzar su camino hacia la competencia internacional con el pie derecho, la cual no disputa desde Francia 1998.

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La Furia Roja es la gran favorita del sector para conseguir la clasificación directa y confía en cumplir con los pronósticos y sumar sus primeros tres puntos en este duelo.

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Bulgaria vs España: Fecha y horario

El juego será este jueves 4 de septiembre en el Estadio Nacional Vasil Levski a las 12:45 horas, tiempo del centro de México. En el Noroeste y Pacífico inicia a las 11:45 horas.

Dónde ver Bulgaria vs España

El partido se transmite en Sky Sports e Izzi.

Cómo ver online

La transmisión podrá verse también en las aplicaciones Sky+ e Izzi Go, disponibles en dispositivos con sistema iOS y Android.