En México, ¿Qué canal transmite Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen por DFB Pokal y a qué hora es?

Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen

Final adelantada en la ronda de octavos en la Copa de Alemania.

En actividad de los octavos de final de la Pokal, se verán las caras Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen. Los Bávaros, quienes no podrán contar con Harry Kane, esperan que la ausencia de su goleador no les pese en busca del boleto a la siguiente ronda.

Por su parte, las Aspirinas tienen una prueba muy complicada en su camino para tratar de refrendar el histórico campeonato de copa que conquistaron la temporada pasada.

En GOAL te decimos cómo ver este partido en México:

El artículo sigue a continuación

Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen: Fecha y horario

El partido se disputa este martes 3 de diciembre en el Allianz Arena a las 13:45 horas, tiempo del centro de México. En el Noroeste inicia a las 11:45 y en el Pacífico a las 12:45 horas.

Dónde ver Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen

El juego se transmite por ESPN 2.

Cómo ver online

La transmisión pondrá verse en Disney Plus, aplicación disponible para dispositivos con sistema iOS y Android.