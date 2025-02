En México, ¿Qué canal transmite Aston Villa vs Chelsea por Premier League 2024-2025 y a qué hora es?

Aston Villa vs Chelsea

Duelo directo en la busca de puestos de competencias europeas.

La jornada 26 de la Premier League no se detiene y en esta oportunidad, se enfrentan Aston Villa vs Chelsea. Los Villanos empataron a media semana contra el líder Liverpool y ahora, quieren sacarle puntos a otro equipo del 'Big Six'.

Los Blues tienen un duelo clave en campo ajeno, pues de llevarse la victoria, podrían terminar la fecha en el top 4 de la tabla general y podrían soñar con volver a la Champions League.

En GOAL te decimos cómo ver en México el partido:

El artículo sigue a continuación

Aston Villa vs Chelsea: Fecha y horario

El juego se disputa este sábado 22 de febrero en Villa Park a las 11:30 horas, tiempo del centro de México. En el Noroeste inicia a las 09:30 horas y en el Pacífico a las 10:30 horas.

Dónde ver Aston Villa vs Chelsea

El partido se transmite por TNT Sports.

Cómo ver online

La transmisión también podrá disfrutarse en Max, plataforma disponible para dispositivos con sistema iOS y Android.