«En ese aspecto, Dennis te Kloese lo ha hecho muy bien»

En el programa «FC Rijnmond», el periodista del Algemeen Dagblad Wessel Penning y Dennis van Eersel discutieron la gestión de Dennis te Kloese en el Feyenoord.

Penning duda sobre el valor de Te Kloese como director general del Feyenoord. «Te pasas de rápido: ha sabido cuidar bien el club», responde Van Eersel. «Creo que le estás haciendo injusticia».

El comentarista de radio de RTVRijnmond analiza la situación del Feyenoord antes de la llegada de Te Kloese y cómo deja el club de Róterdam, y concluye que lo ha hecho bien. Penning discrepa: «El cambio en el Feyenoord se produjo bajo la dirección de Frank Arnesen».

«Después llegó Te Kloese y supo aprovechar ese impulso», añade Penning, quien reconoce su valor como director técnico. «Pero el cambio de rumbo ya se había producido antes de su llegada».

Van Eersel responde: «Es fácil decir “eso no fue mérito suyo” cuando sale bien, pero si sale mal la culpa es solo suya. Hay que juzgarlo por las cifras, y en eso lo ha hecho muy bien».

El presentador Bart Nolles pregunta entonces por el sucesor del directivo de 51 años. El nombre de Robert Eenhoorn suena con frecuencia. «Antes tampoco se concretó; ahora podría pasar lo mismo, pues hay otros candidatos», comenta Van Eersel, quien espera primero la llegada de un director técnico.

Dévy Rigaux y Oliver Rugnert son los candidatos más mencionados para director técnico del Feyenoord, sería la primera vez que el club contrata a un extranjero para este cargo. «Lo más probable es que venga Rigaux», afirma Van Eersel.