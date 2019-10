El empate refleja las realidades de Chivas y Pumas

Chivas igualó 1-1 con Pumas, con el Rebaño finalizando con nueve elementos.

Luego del electrizante Clásico Joven que entregaron y América , las expectativas eran altas en el vs Pumas , pero los populares equipos entregaron un partido que no estuvo a la altura, por la cantidad de imprecisiones vistas y dos propuestas que no buscaron ofender al adversario, hasta los últimos minutos .

En su segundo partido a cargo del Rebaño, Luis Fernando Tena comenzó a sentir la presión del banquillo tapatío, pues sí o sí debía sumar los tres puntos. La propuesta salió bien hasta los últimos minutos, pues un dudoso penal bien definido por Alan Pulido puso al frente al Rebaño la mayor parte del cotejo.

Guadalajara supo generar la mayor cuota de peligro, en buena parte orquestada por un inesperado cambio, colocando a Miguel Ponce como extremo izquierdo y recibiendo constantes apoyos de Alan Pulido y Alexis Vega, que se botaban a las bandas para asistir en el juego a sus extremos.

Por parte de Universidad Nacional el partido debe preocupar a Míchel. Alfredo Saldívar fue el más destacado de Pumas, que una vez más parece guardar energías para los últimos minutos de los juegos, cuando se transforma en un vendaval que rescata resultados.

Esta ocasión el salvador fue Carlos González, que con un descomunal cabezazo en el tiempo de reposición se encargó de igualar el partido. Como en sus mejores tardes, el paraguayo se las ingenió para conectar un testarazo que parecía imposible, materializando el empate definitivo y apareciendo cuando más lo necesitaban.

Mucha intensidad y poco futbol se tuvo la noche del sábado en el Estadio Akron. A pesar de la fidelidad de sus aficiones, a los proyectos Rojiblancos y Auriazules parece que aún les falta un pasito para competir al máximo nivel.