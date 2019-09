El VAR castiga a Arturo Vidal pero Valverde lo exculpa

El chileno tocó el balón que significó el 0-2 con la mano, pero su entrenador solo definió la acción como aislada.

Arturo Vidal fue, por cuarta participación consecutiva, el tercer cambio en el . Ante entró a los 62 minutos y, cinco más tarde, vio que todo se le desmoronaba a los suyos: le cobraron una mano penal -vía VAR- y Álvaro Vadillo cerró el triunfo local. Aunque Ernesto Valverde apagó cualquier tipo de polémica.

Txingurri señaló que los futbolistas "se equivocan y aciertan" y definió el momento como “una acción aislada. Los teníamos cerca del área, intentando generar peligro. Acumulábamos, pero queríamos que sintieran más agobio”.

El chileno se interpuso ante un centro y el juez Cuadra Fernández no cobró en primera instancia. Cuando vio la imagen en la videoasistencia, estimó que el brazo del ex estaba extendido y había incidido en que el peligro de gol no fuera tal.

Vidal entró por encima de Sergio Busquets y Arthur e intentará volver a los abrazos el martes cuando los suyos reciban al . Por ahora el séptimo puesto en acredita su bajísimo arranque de temporada.