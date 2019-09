El Valencia de Peter Lim: "No diga negocio, diga Mendes"

Desde que Lim se convirtiese en el máximo accionista del Valencia CF, Mendes ha "movido" más de 300 millones

Peter Lim, propietario del CF, cerró la puerta a posibles fichajes para el club, a pesar de las insistentes peticiones de su director deportivo y su entrenador, para mejorar la plantilla. En uno de los veranos más convulsos y complicados de la era Lim, se descartaron, por diferentes motivos, los fichajes de Didac Vila, de Denis Suárez, de Víctor Laguardia y finalmente, de Rafinha, que acabó en el después de que Peter Lim se negase a contentar a Marcelino, al que le prometió que llegaría siempre y cuando fuese en calidad de cedido. Sin embargo, cuando todo parecía apuntar a que no habría ningún refuerzo más, llegó la desafortunada lesión de Cristiano Piccini. Así que, ante la imperiosa necesidad de contratar un lateral derecho, Lim sí dio luz verde a la llegada de Thierry Correia, futbolista del Sporting de , reresentado por la agencia de Jorge Mendes. En apenas 24 horas firmó, viajó y fue presentado. Costará 15 millones de euros, 12 fijos y 3 correspondientes a diferentes variables de fácil cumplimiento. Tendrá una cláusula de 100 “kilos”.

Mateu Alemany, Pablo Longoria y Marcelino García Toral estuvieron de acuerdo con la decisión del dueño del club. Entre otras cosas, porque el jugador sí figuraba en la lista de futuribles de la dirección deportiva y porque, por supuesto, es mejor tener un lateral que no tenerlo. En principio, el perfil deseado era el de un defensa de mayor experiencia, que pudiese llegar bien cedido o incluso bajo la fórmula de la cesión con opción de compra, para no gravar la economía del club. Sin embargo, Peter Lim decidió recurrir a la ayuda de Jorge Mendes para fichar a Correia, pese a no ser el agente del jugador. Del chico, el club tiene buenas referencias, a pesar de que apenas ha disputado 4 partidos en la elite del fútbol luso con la camiseta del Sporting. El tiempo y su rendimiento dirán si los 15 “kilos” que le va a costar al Valencia CF han resultado un negocio caro o barato. Lo que sí resulta sorprendente es el sobreprecio que paga el club ché, esos 15 millones, por un futbolista valorado en apenas 400.000 euros, según el criterio de una de las páginas webs más especializadas en cuestiones del mercado. El fichaje de Correia también ha sorprendido en la prensa portuguesa. Lo que no es sorpresa es el enésimo negocio de Jorge Mendes con el Valencia desde la llegada al club de Peter Lim. En realidad, es una constante.Y un río de millones.

Desde que Peter Lim se convirtiese en el máximo accionista del Valencia CF, su amigo y agente de cabecera, Jorge Mendes, ha movido más de 300 millones de euros, de manera directa o indirecta, en diferentes operaciones con el club de Mestalla. En 2015-15 llegaron Nico Otamendi y Enzo Pérez por 37 millones; en 2015-16 llegaron Rodrigo Moreno, Abdennour, Cancelo, André Gomes, Santi Mina, Aderlan Santos y Danilo Barbosa por 101 “kilos”; en la 2016-17 aterrizó Garay por 24 millones y se vendió a Otamendi y André por 81; En 2017-18 llegó Andreas Pereira por 2.5 “kilos” y se vendió a Enzo, Rafa Mir y Aderlan por 5; en 2018-19 se vendió a Cancelo y Bakkali por 42 millones y ahora, en 2019-20, ha salido Vezo por 5 y llegado Mangala – rescindió con su club- y Thierry Correia, por 12 millones de euros más 3 en variables. En los ochenta era frecuente escuchar por Mestalla aquello de “no diga gol, diga Kempes”. Ahora se escucha bastante eso de “no diga negocio, diga Mendes”.