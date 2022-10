El Valencia coge turno por Lino

Héctor Gómez analiza las opciones del extremo brasileño de ser jugador 'che' más allá de esta temporada.

Samuel Lino se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la Liga española. El futbolista brasileño, se ha consolidado como titular indiscutible en el once de Gattuso y lo ha hecho porque desde el primer partido de Liga ante el Girona ha demostrado un desparpajo y unas habilidades, que le han convertido en uno de los jugadores más eléctricos del campeonato.

En el Valencia CF la última aparición similar que yo recuerdo, o a la que me recuerda, fue la de Guedes el primer año que jugó en Mestalla. Es cierto, que aquel Guedes era mucho más goleador en sus inicios, pero en cuanto a impacto en el equipo la aparición de Lino es muy similar porque el equipo ha encontrado el jugador por el que se construye casi todo el fútbol de ataque de este Valencia. Las similitudes con Guedes son más como la de partir desde el costado izquierdo y romper hacia adentro porque es diestro, su velocidad y desborde y que llegó a Mestalla colocado por Mendes, sin hacer casi ningún ruido, bajo la fórmula de la cesión sin opción de compra.

El Valencia CF intentó incluir una opción de compra en la cesión del jugador, pero el Atlético se negó en rotundo y se dejó hablada la opción de un segundo año de cesión si el jugador no tuviera sitio en el Atlético, bien por planes deportivos o bien porque sigue teniendo cubiertas las plazas de extracomunitarios en otros jugadores más importantes para el Cholo.

La cesión de Lino hay que apuntársela a Mendes porque el club tenía prácticamente cerrada la cesión del Riquelme. El canterano del Atlético venía para jugar desde esa misma posición de extremo izquierdo en el sistema de Gattuso, o dentro del trivote, pero la necesidad de encontrar acomodo a Lino y la urgencia del Valencia CF para cerrar un extremo izquierdo, porque en ese momento no tenía a nadie y Bryan Gil no avanzaba, provocó una operación rápida y muy buena para el club. Muy buena porque el riesgo sobre el jugador era mínimo, no gana ni un millón neto, y porque deportivamente apuntaba bien. El único, pero es que no se tenga ningún control sobre el jugador, o porque no se fue a por el jugador a precio de ganga cuando fue el Atlético o porque Mendes no avisó.

Este tema ya entra dentro del sistema Mendes y del debate tan manido que tenemos en Valencia sobre el portugués. Mendes es mejor agente del mundo, el que más futbolistas controla porque casi controla a todos. Pero aquí en Valencia no hay termino medio, o hace todo o no hace nada. Y eso te condena. Porque si hace todo, te coloca los mismos cracks que pufos y el problema es que los pufos los pagas muchas veces a precio de crack. Por eso, no dejaré de decir que Mendes en este modelo es mucho más dañino que bueno para el Valencia CF.

Sin embargo, con Lino ha salido un gran jugador. Todavía tiene mucho que mejorar, sobre todo en la definición y toma de decisiones, pero lo tiene todo para triunfar alto. Es rápido, tiene mucha calidad, tiene desborde y si mejora lo anteriormente mencionado tendrá gol. Es decir, huele a jugador muy desequilibrante. El Valencia CF ya ha llamado oficialmente al entorno del jugador y al Atlético para coger número, como en la pescadería, y ponerse a la lista por si los rojiblancos deciden no contar con él, el próximo curso. Es una decisión no tomada por parte de los atléticos porque es muy pronto, pero el Valencia CF ya le ha trasladado al Atlético su interés en el jugador. Principalmente en un segundo año de cesión porque, aunque no se descarta comprar, tiene pinta que su valoración de mercado será inalcanzable en junio.

Héctor Gómez