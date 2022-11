El triste Chile de Berizzo se cae al último en Polonia

El solitario gol de Krzysztof Piatek a 3' del final tampoco es que le hiciera justicia a lo poco exhibido por un mundialista europeo.

Impacta, pero es un hecho: Eduardo Berizzo dirigió su sexto compromiso amistoso al mando de Chile y sumó una quinta derrota que empieza a preocupar, pues las primeras líneas de juego cumplieron con un rendimiento aceptable que por momentos caminó rumbo a un triunfo que todavía luce un completo imposible para un Toto que en los fríos números dirige a un equipo con 2 goles y 1 empate como los únicos frutos concretos de una temporada de lamentos después de la eliminación rumbo a Qatar 2022. Esta Roja es triste, no contagia, camina entre la Generación Dorada y el futuro entre fuertes dudas y sobresaltos y no sorprende arriba porque no hay conexión. Su oposición, con nada vistoso para ofrecer, menos posesión y más paciencia, se llevó el partido.

EL RESUMEN Y EL GOL DE POLONIA 1-0 CHILE

Apenas Piatek, el 9 que ha sabido marcar golazos en el Milan y en el Hertha, en el último suspiro desequilibró un encuentro pintado para el cero a cero, puesto que Michniewicz decidió multitud de cambios hombre por hombre, resguardándose siempre a Zielinski y Lewandowski para México, Arabia y Argentina, y se acomodó con el empate para despedirse de su público sin necesidad de sufrir. Del otro lado, Diego Valencia impreciso en el toque final, Alexis Sánchez desasistido aunque con los brillos de calidad tal como Arturo Vidal, aunque no basta si no hay una verdadera intención asociada. En el arco, Claudio Bravo salvador excepto en el tanto que se inscribió en el marcador, uno que le duele al país andino porque la acumulación de pérdidas es sicológicamente desmotivante.