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Palhinha Getty
Rian Rosendaal

Traducido por

El Tottenham Hotspur logra su primera victoria de 2026 en una tarde dramática para Simons

Wolverhampton vs Tottenham
Wolverhampton
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El sábado el Tottenham Hotspur sumó puntos clave en su lucha por evitar el descenso. El decimoctavo clasificado venció 0-1 al colista ya descendido Wolverhampton Wanderers en los últimos minutos. Fue una tarde dramática para Xavi Simons, que sufrió una grave lesión de rodilla.

La primera parte en Molineux fue pobre: el Tottenham, con un intento de Xavi Simons, no generó peligro, y los Wolves respondieron con algunos contraataques.

Al final del primer tiempo, Dominic Solanke se lesionó y fue reemplazado por Richarlison. En el descanso, Randal Kolo Muani se quedó en el vestuario y Mathys Tel entró para dar profundidad al ataque.

El holandés sufrió un fuerte dolor y fue atendido por los médicos, lo que preocupa a Ronald Koeman de cara al Mundial.

El centrocampista se levantó, pero De Zerbi lo reemplazó de inmediato. 

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En los últimos minutos el Tottenham buscó el gol: un cabezazo de Rodrigo Bentancur lo detuvo José Sa y, a diez del final, Matt Doherty sacó bajo los palos otro testarazo de Richarlison.

El Tottenham, pese a crear poco, ganó 1-0 gracias a Palhinha, quien aprovechó un rebote y marcó a puerta vacía. El VAR confirmó el gol. Con estos tres puntos, el equipo londinense mantiene la ventaja sobre el West Ham, que venció 2-1 al Everton y sigue decimoctavo. 

West Ham United 2-1 Everton 

El West Ham, con 33 puntos y dos más que los Spurs, se adelantó en el 52’ tras un cabezazo de Souček a córner de Bowen.   

En el 88, un despeje defectuoso dejó el balón a Tarkowski, quien asistió a Dewsbury-Hall para el 1-1.  

Cuando parecía que se esfumaban dos puntos clave, llegó la resolución. En el 92’, Bowen cabeceó desde el segundo palo hacia Callum Wilson, quien, completamente solo, batió a Pickford con el interior: 2-1.

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