El Tottenham Hotspur logra su primera victoria de 2026 en una tarde dramática para Simons

El sábado el Tottenham Hotspur sumó puntos clave en su lucha por evitar el descenso. El decimoctavo clasificado venció 0-1 al colista ya descendido Wolverhampton Wanderers en los últimos minutos. Fue una tarde dramática para Xavi Simons, que sufrió una grave lesión de rodilla.

La primera parte en Molineux fue pobre: el Tottenham, con un intento de Xavi Simons, no generó peligro, y los Wolves respondieron con algunos contraataques.

Al final del primer tiempo, Dominic Solanke se lesionó y fue reemplazado por Richarlison. En el descanso, Randal Kolo Muani se quedó en el vestuario y Mathys Tel entró para dar profundidad al ataque.

El holandés sufrió un fuerte dolor y fue atendido por los médicos, lo que preocupa a Ronald Koeman de cara al Mundial.

El centrocampista se levantó, pero De Zerbi lo reemplazó de inmediato.

En los últimos minutos el Tottenham buscó el gol: un cabezazo de Rodrigo Bentancur lo detuvo José Sa y, a diez del final, Matt Doherty sacó bajo los palos otro testarazo de Richarlison.

El Tottenham, pese a crear poco, ganó 1-0 gracias a Palhinha, quien aprovechó un rebote y marcó a puerta vacía. El VAR confirmó el gol. Con estos tres puntos, el equipo londinense mantiene la ventaja sobre el West Ham, que venció 2-1 al Everton y sigue decimoctavo.

West Ham United 2-1 Everton

El West Ham, con 33 puntos y dos más que los Spurs, se adelantó en el 52’ tras un cabezazo de Souček a córner de Bowen.

En el 88, un despeje defectuoso dejó el balón a Tarkowski, quien asistió a Dewsbury-Hall para el 1-1.

Cuando parecía que se esfumaban dos puntos clave, llegó la resolución. En el 92’, Bowen cabeceó desde el segundo palo hacia Callum Wilson, quien, completamente solo, batió a Pickford con el interior: 2-1.