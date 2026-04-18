El Tottenham Hotspur, con un golazo de Simons, deja escapar unos puntos muy valiosos en el último suspiro

El Tottenham Hotspur dejó escapar el sábado unos puntos clave en su lucha por evitar el descenso de la Premier League. Xavi Simons parecía el héroe con un gol fabuloso ante el Brighton & Hove Albion, que empató 2-2 en el último suspiro. El Tottenham es decimoctavo y teme caer a la Championship.

En la primera parte, en el Tottenham Hotspur Stadium, Micky van de Ven evitó con un gran esfuerzo que Danny Welbeck marcara a bocajarro tras más de media hora de juego. El balón rebotó en el poste y volvió al campo, para alivio local.

Poco después, Simons centró y Pedro Porro cabeceó al fondo de la red tras una salida en falso de Verbruggen. El mismo Simons golpeó el poste en la siguiente jugada y, en el rechace, Porro obligó a una nueva intervención del portero.

El 1-1 del Brighton fue una obra de arte: centro perfecto de Pascal Gross desde la derecha y volea espectacular de Kaoru Mitoma. Un duro golpe para los locales.

Tras el descanso el Brighton dominó, pero la ocasión más clara fue para el Tottenham: un disparo de João Palhinha desde fuera del área lo desvió Verbruggen con el pie. Poco antes, Simons había protagonizado la jugada más bonita.

A un cuarto de hora del final, Simons se marchó por la izquierda y batió al portero tras un disparo que rozó el poste. El 2-1 desató la locura en el estadio.

El héroe holandés del Tottenham sufrió calambres al final y no pudo ser sustituido, pues Roberto De Zerbi ya había hecho los cinco cambios. En el 94, Kevin Danso falló, Jan Paul van Hecke aprovechó y el suplente Georginio Rutter marcó el 2-2.